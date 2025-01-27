Закупівельні ціни на молоко продовжують знижуватися

У другій половині січня закупівельні ціни на молоко в Україні продовжили знижуватися. Основними факторами стали надлишок молока-сировини на внутрішньому ринку та зниження попиту з боку молокопереробних підприємств.

Про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока.

Водночас скорочення цін на вершкове масло на зовнішніх ринках призвело до зменшення експорту молочних продуктів, зокрема масла, сирів та згущеного молока, у грудні 2024 року.

Скільки коштує молоко

За даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на 20 січня склала 18,40 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн менше, ніж місяць тому. Ціни варіюються від 17,50 до 18,70 грн/кг залежно від господарства.

Ціна на молоко вищого ґатунку знизилася до 18,05 грн/кг (мінімум – 17,20 грн, максимум – 18,20 грн), а молоко першого ґатунку коштує в середньому 16,95 грн/кг.

Загалом середньозважена ціна трьох ґатунків молока впала до 17,80 грн/кг, що на 82 копійки менше порівняно з попереднім місяцем.

Аналітик зазначає, що падіння цін на молоко-сировину тісно пов’язане з ситуацією на ринку вершкового масла. У 2024 році ціни на цей продукт виступали головним драйвером зростання цін на молоко, але зниження світових цін на масло зумовило зменшення попиту на сире молоко.

Зміна цін також пов'язана зі скороченням попиту на кисломолочні продукти в Україні. Через зростання цін на продукти харчування, зокрема молочний ряд, купівельна спроможність населення зменшується.

Ціни на сир зменшилися

Водночас імпорт сирів створює конкуренцію для вітчизняних виробників, що змушує їх робити знижки на свою продукцію. Це, своєю чергою, сприяє подальшому зниженню цін на сировину.

Зазначається, що у сезон "великого молока" (травень-серпень) ціни на молоко екстра ґатунку можуть знизитися до 17,50 грн/кг. Однак подальше зниження малоймовірне через нові цінові коридори на світовому ринку, зумовлені зростанням витрат фермерів на корми, паливо та виконання екологічних вимог.

Нагадаємо, на початку січня ціни на молоко-сировину в Україні знизились через зменшення попиту з боку молокопереробних підприємств, Також зафіксовано зниження цін на вершкове масло через обмеження купівельної спроможності населення та зменшення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку.