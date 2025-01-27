Закупочные цены на молоко продолжают снижаться

Во второй половине января закупочные цены на молоко в Украине продолжили снижаться. Основными факторами стали избыток молока-сырья на внутреннем рынке и понижение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

В то же время, сокращение цен на сливочное масло на внешних рынках привело к уменьшению экспорта молочных продуктов, в частности масла, сыров и сгущенки, в декабре 2024 года.

Сколько стоит молоко

По данным аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 20 января составила 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше месяца назад. Цены варьируются от 17,50 до 18,70 грн/кг в зависимости от хозяйства.

Цена на молоко высшего сорта снизилась до 18,05 грн/кг (минимум – 17,20 грн, максимум – 18,20 грн), а молоко первого сорта стоит в среднем 16,95 грн/кг.

В целом средневзвешенная цена трех сортов молока упала до 17,80 грн/кг, что на 82 копейки меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитик отмечает, что падение цен на молоко-сырье тесновато связано с ситуацией на рынке сливочного масла. В 2024 году цены на этот продукт выступали главным драйвером роста цен на молоко, но снижение мировых цен на масло обусловило уменьшение спроса на сырое молоко.

Изменение цен связано также с сокращением спроса на кисломолочные продукты в Украине. Из-за роста цен на продукты питания, в частности, молочный ряд, покупательная способность населения уменьшается.

Цены на сыр снизились

В то же время, импорт сыров создает конкуренцию для отечественных производителей, что заставляет их делать скидки на свою продукцию. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему снижению цен на сырье.

В сезон "большого молока" (май-август) цены на молоко экстра сорта могут снизиться до 17,50 грн/кг. Однако дальнейшее снижение маловероятно из-за новых ценовых коридоров на мировом рынке, обусловленных ростом расходов фермеров на корма, топливо и выполнение экологических требований.

Напомним, в начале января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за уменьшения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий, Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло из-за ограничения покупательной способности населения и уменьшения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке.