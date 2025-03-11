Инфляция будет усиливаться в ближайшие месяцы: в НБУ сделали неутешительный прогноз и назвали причины

В ближайшие месяцы инфляция будет расти из-за дальнейшего влияния прошлогодних плохих урожаев и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Однако благодаря мерам финансового регулятора по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов, инфляция должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии. Инфляция, вероятно, снизится до однозначного уровня в конце года, а в дальнейшем последует к цели 5% на горизонте политики.

Накануне Госстат сообщил, что в феврале 2025 потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с январем, а с начала года цены выросли на 2,0%. Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на отдельные товары, в феврале составила 0,7%, также достигнув 2,0% с начала года.

Что подорожало в феврале?

В прошлом месяце в Украине сырые продукты питания подорожали на 13%. Быстрее всего дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы. Подорожание обработанных продовольственных товаров составило 16,7%.

Цены на непродовольственные товары выросли незначительно – до 4,4%. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом. Темпы роста стоимости горючего составляли 13,9%, прежде всего по причине высоких темпов роста цен на автогаз. В то же время, профицит предложения бензинов, конкуренция на рынке АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание горючего.

Кроме того, ускорились темпы роста стоимости услуг и составили 14,3%. Также существенно выросли административно регулируемые цены — на 18,1%, в том числе подакцизную продукцию.

Напомним , в январе 2025 года промышленная инфляция выросла до 32,5% по сравнению с показателями января прошлого года, демонстрируя дальнейшее ускорение. Ожидается, что в ближайшие два месяца темпы годовой промышленной инфляции достигнут 40%.