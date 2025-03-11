Інфляція посилюватиметься найближчими місяцями: в НБУ зробили невтішний прогноз і назвали причини

У найближчі місяці інфляція зростатиме через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Однак завдяки заходам фінансового регулятора з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі. Інфляція, ймовірно, знизитися до однознакового рівня наприкінці року, а надалі прямувати до цілі 5% на горизонті політики.

Напередодні Держстат повідомив, що у лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%. Базова інфляція, яка не враховує коливання цін на окремі товари, у лютому становила 0,7%, також досягнувши 2,0% від початку року.

Що подорожчало у лютому?

Минулого місяця в Україні сирі продукти харчування подорожчали на 13,0%. Швидше за все дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи. Подорожчання оброблених продовольчих товарів склало 16,7%.

Ціни на непродовольчі товари зросли незначно — до 4,4%. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік. Темпи зростання вартості пального становили 13,9%, передусім унаслідок високих темпів зростання цін на автогаз. Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція на ринку АЗС та оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального.

Крім того, пришвидшилися темпи зростання вартості послуг і становили 14,3%. Також суттєво зросли адміністративно-регульовані ціни — на 18,1%, зокрема підакцизнапродукція.

Нагадаємо, у січні 2025 року промислова інфляція зросла до 32,5% порівняно з показниками січня минулого року, демонструючи подальше прискорення. Очікується, що в найближчі два місяці темпи річної промислової інфляції досягнуть 40%.