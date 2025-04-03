Що подорожчало у великодньому кошику: ціни на 33% вище, ніж торік

Вартість великоднього кошика у 2025 році зросла на 33% порівняно з минулим роком, залежно від наповнення ціна варіюється від 426 грн до 1 185 грн.

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Про це свідчить продуктовий моніторинг Українського клубу аграрного бізнесу.

Передвеликодні цінові тенденції

За два тижні до Великодня помітне зниження цін спостерігається лише на бакалійні товари, тоді як молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.

Експерти прогнозують, що в найближчі два тижні вартість ключових великодніх продуктів залишатиметься стабільною або коливатиметься в межах незначних змін.

Напередодні Великодня ціни на курячі яйця зросли на 9% за місяць, досягнувши 76,4 грн за десяток, що майже на 30% більше, ніж торік. Високий попит може утримати ціни на цьому рівні або спричинити незначні коливання. Однак у травні, після свят, очікується зниження вартості яєць приблизно на 25% через збільшення пропозиції з приватних господарств.

Цьогоріч вартість приготування 3-4 пасок за класичним рецептом зросла на 38,6% порівняно з минулим роком і становить 318,4 грн. Найбільше на ціну вплинули вершкове масло (121 грн за 200 г, +71%), молоко (30 грн за 500 г, +31%) та яйця (58 грн за 8 шт., +61%). Борошно та цукор дещо подешевшали за останній місяць — на 8% і 6% відповідно, але все ще дорожчі, ніж торік: борошно на 14%, а цукор на 13%. Вартість дріжджів залишилася без змін.

Ціна на м’ясо зросла до 275 грн/кг, що вище, ніж торік, тоді як сало залишається стабільним – 239 грн/кг (+1% за місяць і рік). Твердий сир, який часто додають до великоднього кошика, подорожчав на 5% за місяць і на 21% за рік, досягнувши 595 грн/кг.

Овочі, зокрема помідори та огірки, дещо подешевшали за останній місяць через зростання імпорту та внутрішнього виробництва. Водночас, порівняно з минулим роком, їхня вартість зросла на 12-25%. Напередодні свята можливі незначні цінові коливання, але суттєвого подорожчання не прогнозується.

Цьогоріч основні витрати на Великдень припадуть на паску, яйця, сир та м’ясні продукти. Очікується, що попит на ці товари зросте в найближчі два тижні. Оскільки у 2025 році Великдень припадає на 20 квітня й відзначається одночасно християнами східного та західного обряду, це додатково посилить споживчий інтерес. Додатковими факторами впливу залишаються інфляція та сезонне подорожчання. Відтак у найближчі два тижні вартість великоднього кошика може зрости ще на 5-7%.

Нагадаємо, Середня ціна великоднього набору в Україні становить 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з минулим роком.

Про Великдень у 2025 році

2025 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно — 20 квітня.

Великдень є офіційним святом в Україні. Оскільки воно завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило не діє під час воєнного стану.

Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.