В Україні змінили перелік валют для встановлення офіційного курсу гривні

Національний банк з 31 березня відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що з 31 березня 2025 регулятор року оновлює перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Зокрема:

періодичність встановлення офіційного курсу гривні до алжирського динара, бата, дирхама ОАЕ, донга, ларі, ліванського фунта, малайзійського ринггіта, саудівського ріяла, сербського динара, таки і туніського динара змінено зі щомісячної на щоденну;

російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум виключені з переліку валют, до яких визначається офіційний курс гривні.

Раніше регулятор оновив підходи до визначення переліку валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні, зокрема скасував перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Зауважимо, НБУ планує запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Його актуальність зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України. Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги.