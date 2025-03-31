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В Украине изменили список валют для установления официального курса гривны
Национальный банк с 31 марта откажется от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что с 31 марта 2025 года регулятор года обновляет перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны. В частности:
- периодичность установления официального курса гривны к алжирскому динару, бату, дирхаму ОАЭ, донгу, лари, ливанскому фунту, малайзийскому ринггиту, саудскому риалу, сербскому динару, таки и тунисскому динару изменено с ежемесячной на ежедневную;
- российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский
Раньше регулятор обновил подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривны, в частности, отменил перечень валют для ежемесячного установления официального курса.
Отметим, что НБУ планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.