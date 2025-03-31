В Украине изменили список валют для установления официального курса гривны

Национальный банк с 31 марта откажется от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 31 марта 2025 года регулятор года обновляет перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны. В частности:

периодичность установления официального курса гривны к алжирскому динару, бату, дирхаму ОАЭ, донгу, лари, ливанскому фунту, малайзийскому ринггиту, саудскому риалу, сербскому динару, таки и тунисскому динару изменено с ежемесячной на ежедневную;

российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский

Раньше регулятор обновил подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривны, в частности, отменил перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Отметим, что НБУ планирует ввести новый бенчмарк валютного рынка – справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.