Прибыль НБУ за 2024 год принесет бюджету рекордные 84 млрд грн

Национальный банк перечислит в государственный бюджет Украины из своей прибыли за прошлый год более 84 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В этом году Национальный банк перечислит в государственный бюджет Украины свыше 84 млрд грн. И хотя нашей целью не является получение прибыли... я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу. Особенно учитывая, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в НБУ", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Основные цифры

Совет Национального банка Украины 18 апреля 2025 утвердил Консолидированную финансовую отчетность и Консолидированный отчет об управлении Национального банка Украины за 2024 год.

По состоянию на 31 декабря 2024 года баланс НБУ вырос до 2 700 млрд грн (против 2 392,6 млрд грн в 2023-м).

Основу активов составили:

ценные бумаги нерезидентов – 1 235,9 млрд грн;

валютные средства и депозиты — 487,1 млрд грн;

ценные бумаги Украины — 714,8 млрд грн.

В 2024 году активы НБУ выросли благодаря увеличению международных резервов на 8% — до 43,8 млрд долл. В частности:

объем ценных бумаг нерезидентов вырос на 15%;

средств и депозитов в иностранной валюте – на 30%.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. обязательства НБУ составляли 2 132 млрд грн (79% баланса). Основные изменения:

наличные в обращении выросли на 7,6% — до 822,6 млрд грн;

средства госучреждений – в 2 раза, до 278,2 млрд грн;

объем депозитных сертификатов уменьшился на 11,7% — до 548,9 млрд грн.

В 2024 году собственный капитал НБУ вырос на 35% — до 567,6 млрд грн, преимущественно из-за роста резервов переоценки, что связано с изменением официального курса гривны.

Финансовый результат НБУ за год составил 231 млрд грн. Основные составляющие:

чистый процентный доход — 17,6 млрд грн,

положительная переоценка финансовых инструментов – почти 200 млрд грн, из которых 128,6 млрд грн – нереализованная курсовая разница, зачисленная в резервы.

В 2024 году расходы НБУ на изготовление денег, персонал и административные нужды составили 8,1 млрд. грн. Прибыль в распределение — 102,7 млрд грн. Из этой суммы 18,5 млрд грн будут направлены в резервы, остальные — более 84,2 млрд грн — перечислят в госбюджет.

Справка:

Национальный банк составляет финотчетность по международным стандартам (МСФО), применяя профессиональные суждения и прогнозы даже в условиях неопределенности. ОВГЗ в портфеле НБУ оцениваются по амортизированной себестоимости. Резервы под возможные убытки не сформированы, поскольку банк ожидает своевременных выплат. Аудит финотчетности провела компания EY. Аудиторы признали, что резервы под ОВГЗ должны быть созданы, но из-за неопределенности сценариев не смогли оценить влияние.

Напомним, Национальный банк с 31 марта отказался от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала.