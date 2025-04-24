ПриватБанк и Ощадбанк направят в госбюджет более 36 млрд грн прибыли

По итогам 2024 года ПриватБанк перечислит в государственный бюджет 32,1 млрд грн дивидендов, что составляет 80% его чистой прибыли. Ощадбанк направит 3,95 млрд грн – половину своей прибыли. В целом, государственный бюджет получит более 36 млрд грн от двух госбанков.

Кабинет Министров принял соответствующие распоряжения и обнародовал на правительственном портале.

О средствах

Согласно правительственным распоряжениям Кабинет министров утвердил порядок распределения чистой прибыли государственных банков за 2024 год.

Для ПриватБанка предусмотрено, что 5% прибыли, а это около 2 млрд грн, будет направлено в резервный фонд. Еще 15% или 6,02 млрд грн направят на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Основная часть прибыли – 80% (32,1 млрд грн) – поступит в государственный бюджет в виде дивидендов.

Что касается Ощадбанка, то аналогично 5% его чистой прибыли – это 394,66 млн грн – пополнят резервный фонд. Остальные 45% (приблизительно 3,55 млрд грн) будут использованы на погашение ранее накопленных убытков. Еще 50% прибыли банк перечислит в бюджет как дивиденды – это почти 4 млрд грн.

Оба государственных банка не только обеспечивают значительные поступления в госбюджет, но и направляют средства на стабилизацию собственного финансового положения.

Напомним, Национальный банк перечислит в государственный бюджет из своей прибыли за прошлый год более 84 млрд. грн.