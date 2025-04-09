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Налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на 18,2%: больше выросли акцизы и туристический сбор
В первом квартале 2025 года поступления в местные бюджеты составили 115,6 млрд. грн., что на 18,2% (17,8 млрд. грн.) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за январь-март 2024 налогоплательщики направили в местные бюджеты почти 97,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.
Об источниках наполнения
Налог на доходы физических лиц обеспечил почти 55,3% всех поступлений местных бюджетов в первом квартале 2025 года. За этот период было уплачено 63,9 млрд грн, что на 21,3% больше, чем в январе-марте 2024 года, когда поступления составили 52,7 млрд грн.
Среди ключевых источников наполнения местных бюджетов в первом квартале 2025 года:
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров – 620,2 млн грн, что на 78,1% превышает прошлогодние поступления;
- туристический сбор – 66,4 млн грн, что на 30,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года;
- единый налог – 19,8 млрд грн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года;
- налог на имущество — 12,8 млрд грн, с приростом в 14,3% по сравнению с прошлым годом;
- налог на прибыль предприятий — 11,4 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2024 году;
- рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения — почти 1,1 млрд грн (+5,8% к показателю прошлого года);
Вырученные средства позволят общинам улучшить развитие своего региона, обеспечить финансирование местных программ и социальную поддержку жителей.
Напомним, в 2024 году налогоплательщики уплатили в бюджет 51,2 млрд грн военного сбора. Уже в первые два месяца 2025 сумма поступлений составила 22,1 млрд грн, что свидетельствует о значительном уровне выполнения сбора в текущем году.