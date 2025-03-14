Поступления военного сбора выросли: за два месяца 2025 года в бюджет перечислено 22,1 млрд грн

В 2024 году налогоплательщики уплатили в бюджет 51,2 млрд грн военного сбора. Уже в первые два месяца 2025 года сумма поступлений составила 22,1 млрд грн, что свидетельствует о значительном уровне выполнения сбора в текущем году.

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Об этом сообщили Укринформу в Государственной налоговой службе.

Основные цифры

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет было перечислено 51,2 млрд грн военного сбора.

За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.

За январь-февраль 2025 года поступления военного сбора распределились по категориям плательщиков следующим образом:

Основная часть – 19,1 млрд. грн. поступила от доходов физических лиц.

Физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) уплатили 1,36 млрд грн.

Юридические лица на упрощенной системе налогообложения (III группа) перечислили 30,1 млн. грн.

Физические лица по результатам годового декларирования уплатили 273 млн. грн.

От размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и начислений на социальные выплаты в бюджет поступило 1,37 млрд. грн.

О военном сборе

Военный сбор — это обязательный платеж, введенный временно с 3 августа 2014 года для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины после начала российской агрессии на территории Украины.

Военный сбор обязан уплачивать:

физические лица – резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за границей;

физические лица – нерезиденты, получающие доходы в Украине;

налоговые агенты, если они обязаны содержать и уплачивать НДФЛ.

Размер военного сбора составит 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году — 800 грн).

Уплачивать военный сбор нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог.

Напомним, Верховная Рада 4 декабря внесла изменения в Налоговый кодекс. 288 нардепов поддержали законопроект №9319, которым предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.