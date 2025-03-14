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Поступления военного сбора выросли: за два месяца 2025 года в бюджет перечислено 22,1 млрд грн
В 2024 году налогоплательщики уплатили в бюджет 51,2 млрд грн военного сбора. Уже в первые два месяца 2025 года сумма поступлений составила 22,1 млрд грн, что свидетельствует о значительном уровне выполнения сбора в текущем году.
Об этом сообщили Укринформу в Государственной налоговой службе.
Основные цифры
Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет было перечислено 51,2 млрд грн военного сбора.
За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.
За январь-февраль 2025 года поступления военного сбора распределились по категориям плательщиков следующим образом:
- Основная часть – 19,1 млрд. грн. поступила от доходов физических лиц.
- Физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) уплатили 1,36 млрд грн.
- Юридические лица на упрощенной системе налогообложения (III группа) перечислили 30,1 млн. грн.
- Физические лица по результатам годового декларирования уплатили 273 млн. грн.
- От размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и начислений на социальные выплаты в бюджет поступило 1,37 млрд. грн.
О военном сборе
Военный сбор — это обязательный платеж, введенный временно с 3 августа 2014 года для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины после начала российской агрессии на территории Украины.
Военный сбор обязан уплачивать:
- физические лица – резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за границей;
- физические лица – нерезиденты, получающие доходы в Украине;
- налоговые агенты, если они обязаны содержать и уплачивать НДФЛ.
Размер военного сбора составит 10% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году — 800 грн).
Уплачивать военный сбор нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог.
Напомним, Верховная Рада 4 декабря внесла изменения в Налоговый кодекс. 288 нардепов поддержали законопроект №9319, которым предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.