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За перший квартал 2025 року держбюджет України отримав понад 100 млрд грн від випуску ОВДП
Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП). Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни. За перші три місяці 2025 року держбюджет отримав 103,3 млрд грн від випуску ОВДП.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
У березні 2025 року Мінфін залучив від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті:
- 30,4 млрд грн;
- 201 млн доларів США;
- 191 млн євро.
За даними відомства, станом на 1 квітня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб складає 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів — 1,2%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,02%.
Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за період з 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року зріс на 24% до 260 млрд грн.
Крім того, у порівнянні з минулим роком до 4,7% збільшилася частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП. Середньозважена дохідність облігацій у гривні у березні дорівнювала 16,4%, у доларі – 4,5%, у євро – 3,24%.
У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 103,3 млрд грн. Загалом упродовж дії воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.
У відомстві також нагадали, що кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України. Придбати ОВДП можна через "Дію" або у банка, ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.
Що таке ОВДП?
Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, що їх випускає Міністерство фінансів України для залучення додаткових коштів на потреби держави. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їхнього продажу, спрямовуються насамперед на забезпечення армії, зокрема на закупівлю зброї, медикаментів, техніки та інших необхідних ресурсів.
Перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується, що дозволяє отримати повний відсоток доходу, зазначений у договорі, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів стягується 18% податку та 1,5% військового збору, що знижує кінцеву дохідність.
У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого. Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%.
Нагадаємо, за 30 років в Україні було розміщено ОВДП на понад 3,3 трлн грн. З роками ОВДП стали важливим інструментом фінансування держбюджету і надійною інвестицією для громадян.