З початку року держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень

За січень–квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 856,3 млрд гривень.

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, пише Міністерство фінансів.

Основну частину доходів забезпечено за рахунок податкових та митних надходжень. Так, податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів дав бюджету 159,5 млрд грн. Ще 112,7 млрд грн надійшло від ПДВ на товари, вироблені в Україні: із зібраних 168,2 млрд грн було відшкодовано 55,5 млрд грн.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір забезпечили 107,2 млрд грн, податок на прибуток підприємств – 105,1 млрд грн, акцизний податок – 84,2 млрд грн. Надходження від ввізного та вивізного мита склали 16,5 млрд грн, а рентна плата за користування надрами принесла ще 11,4 млрд грн.

У виконанні плану доходів Державна податкова служба перевищила розпис на 13,2%, що становить додаткові 46,4 млрд грн. Натомість митна служба недовиконала план на 2,9%, тобто на 6,2 млрд грн менше від очікуваного.

Крім податкових надходжень, важливим джерелом доходів став прибуток Національного банку України: у квітні НБУ перерахував до держбюджету 63,9 млрд грн. Значну частину доходів становила й міжнародна допомога у формі грантів – за чотири місяці 2025 року Україна отримала 167,0 млрд гривень безповоротної підтримки.

Загалом до загального та спеціального фондів держбюджету за звітний період надійшло 1 262,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки державного бюджету склали 1 550,4 млрд грн, з яких 1 184,8 млрд грн – це видатки загального фонду.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до пенсійного та соціального страхування за січень–квітень 2025 року становили 202,9 млрд грн, з них у квітні – 54,9 млрд грн.

За даними Мінфіну, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за цей період сягнули 604,0 млрд грн, що становить 104,0% від запланованих обсягів. Із цієї суми 154,0 млрд грн надійшло від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема 35,3 млрд грн – в іноземній валюті (642 млн дол. США та 188,8 млн євро). Військові ОВДП забезпечили надходження ще на 77,3 млрд грн.

Найбільшу частку запозичень становили кошти з зовнішніх джерел – 450,0 млрд грн, або приблизно 10,8 млрд доларів США. Зокрема, у рамках механізму ULCM Україна отримала 293,0 млрд грн (приблизно 7,0 млрд доларів США), з них:

221,0 млрд грн (5,0 млрд євро) – позика від ЄС в межах Виняткової макрофінансової допомоги;

72,0 млрд грн (1,3 млрд СПЗ, або близько 2,5 млрд канадських доларів) – позика від уряду Канади.

Крім того, у рамках довгострокової пільгової позики Ukraine Facility від ЄС надійшло 138,3 млрд грн (3,1 млрд євро), а від МВФ – 16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ). Також 2,1 млрд грн (50 млн дол. США) надійшли від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках проєкту "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Водночас платежі з погашення державного боргу за січень–квітень склали 225,2 млрд грн (98,8% від плану), а на обслуговування держборгу спрямовано 92,5 млрд грн, що становить 73,6% від запланованого показника.

Додамо, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Від Держмитслужби надійшло 53,2 млрд грн, а від НБУ — 63,9 млрд грн.