Украина будет постепенно снижать зависимость от международной помощи – Марченко

Украинская экономика может начать постепенный процесс понижения зависимости от внешней финансовой поддержки.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время вебконференции "Устойчивость бюджета Украины за три года. Роль международной поддержки", организованной Центром экономической стратегии, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я имею в виду постепенно, не быстро, ведь сейчас у нас есть много вопросов, как балансировать наши бюджеты в 2026-м году на основе текущих обязательств, которые мы сделали вместе с программами, согласованными с МВФ", — отметил Марченко.

По его словам, это стало возможным благодаря лучшей, чем ожидалось, макроэкономической ситуации в стране в первом квартале 2025 года. Благодаря стабильной работе энергосистемы и промышленности зимой экономические показатели превзошли предварительные прогнозы.

"Наша макроситуация является лучшей в первом квартале 2025 года по сравнению с нашими оригинальными планами", — подчеркнул глава Минфина.

Хотя точных оценок динамики валового внутреннего продукта Марченко не предоставил, ранее первый вице-премьер и министер экономики Юлия Свириденко сообщила, что рост ВВП за январь-февраль 2025 года оценивается в 1,1%.

Напомним, в конце февраля ряд международных институтов снизили свои прогнозы по экономическому росту Украины в 2025 году. В частности, МВФ прогнозирует рост на уровне 2–3%, ЕБРР – 3,5%, Всемирный банк – 2%, а НБУ – 3,6%. В то же время, государственный бюджет на 2025 год базируется на прогнозе роста ВВП на уровне 2,7%.

В начале апреля в НБУ объяснили, почему рост ВВП в 2024 году замедлился до 2,9%.

Отметим, что реальный ВВП Украины в январе 2025 г. вырос на 2,0% по сравнению с прошлым годом, что является результатом меньшего падения сельского хозяйства, отсутствия массовых отключений электроэнергии и роста частного потребления.