В НБУ объяснили, почему рост ВВП в 2024 году замедлился до 2,9%

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2024 г. вырос на 2,9%. Хотя экономика демонстрирует рост второй год подряд в условиях полномасштабной войны, темпы восстановления замедлились по сравнению с 2023 годом, когда ВВП увеличился на 5,5%.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Причинами замедления стали ухудшение ситуации безопасности, восстановление дефицита электроэнергии и низкие урожаи. Однако экономический рост поддерживал высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, адаптивность бизнеса и стабилизирующая роль Национального банка.

Фактический рост оказался ниже прогноза НБУ, который в январском Инфляционном отчете ожидал 3,4%. Частично это объясняется падением ВВП в IV квартале 2024 года на 0,1% из-за резкого сокращения сельского хозяйства — валовая добавленная стоимость в отрасли упала на 7,3% из-за жаркой погоды, засухи и снижения урожайности.

Также сдерживали рост энергетических дефицитов, возникших вследствие новых обстрелов энергетической инфраструктуры. Несмотря на ремонты и импорт электроэнергии, ВДС энергетического сектора снизилась на 2,7%. Впервые за годы войны показатели добывающей промышленности улучшились на 3,6%, благодаря росту добычи газа и руды, а также стабильной работе морского коридора.

Перерабатывающая промышленность выросла на 6%, но более низкие урожаи и ограничения из-за энергетики замедлили темпы. Сектор торговли потерял 4,1%, хотя потребительский спрос оставался высоким, что отражалось в росте услуг и розничной торговле.

Финансовый сектор показал наибольший рост — на 27,4%, что явилось результатом стабильной работы банков. ВДВ в ИТ-секторе выросло на 8,3%. Секторы государственного управления (+2,4%), образования (+10,8%) и здравоохранения (+4,3%) также внесли положительный вклад благодаря бюджетному финансированию и поддержке оборонной отрасли. Строительство выросло на 16,2% благодаря капитальным расходам на фортификации и возобновляемые проекты.

В НБУ отмечают, что в 2025 году ожидается сохранение роста ВВП. Основными факторами станут лучшие урожаи, уменьшение энергетических ограничений и оживление внешнего спроса. В то же время война продолжит сдерживать восстановление экономики из-за дефицита рабочей силы, разрушения инфраструктуры и потери производственных мощностей.

Заметим, что в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.