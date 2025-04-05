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В НБУ объяснили, почему рост ВВП в 2024 году замедлился до 2,9%
Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2024 г. вырос на 2,9%. Хотя экономика демонстрирует рост второй год подряд в условиях полномасштабной войны, темпы восстановления замедлились по сравнению с 2023 годом, когда ВВП увеличился на 5,5%.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.
Причинами замедления стали ухудшение ситуации безопасности, восстановление дефицита электроэнергии и низкие урожаи. Однако экономический рост поддерживал высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, адаптивность бизнеса и стабилизирующая роль Национального банка.
Фактический рост оказался ниже прогноза НБУ, который в январском Инфляционном отчете ожидал 3,4%. Частично это объясняется падением ВВП в IV квартале 2024 года на 0,1% из-за резкого сокращения сельского хозяйства — валовая добавленная стоимость в отрасли упала на 7,3% из-за жаркой погоды, засухи и снижения урожайности.
Также сдерживали рост энергетических дефицитов, возникших вследствие новых обстрелов энергетической инфраструктуры. Несмотря на ремонты и импорт электроэнергии, ВДС энергетического сектора снизилась на 2,7%. Впервые за годы войны показатели добывающей промышленности улучшились на 3,6%, благодаря росту добычи газа и руды, а также стабильной работе морского коридора.
Перерабатывающая промышленность выросла на 6%, но более низкие урожаи и ограничения из-за энергетики замедлили темпы. Сектор торговли потерял 4,1%, хотя потребительский спрос оставался высоким, что отражалось в росте услуг и розничной торговле.
Финансовый сектор показал наибольший рост — на 27,4%, что явилось результатом стабильной работы банков. ВДВ в ИТ-секторе выросло на 8,3%. Секторы государственного управления (+2,4%), образования (+10,8%) и здравоохранения (+4,3%) также внесли положительный вклад благодаря бюджетному финансированию и поддержке оборонной отрасли. Строительство выросло на 16,2% благодаря капитальным расходам на фортификации и возобновляемые проекты.
В НБУ отмечают, что в 2025 году ожидается сохранение роста ВВП. Основными факторами станут лучшие урожаи, уменьшение энергетических ограничений и оживление внешнего спроса. В то же время война продолжит сдерживать восстановление экономики из-за дефицита рабочей силы, разрушения инфраструктуры и потери производственных мощностей.
Заметим, что в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.