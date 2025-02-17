В январе ВВП Украины вырос на 1,5%

В январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

По его словам, темпы роста несколько замедлились из-за уменьшения активности экспортеров. Однако высокий уровень бюджетного финансирования компенсировал падение объемов экспорта товаров.

Что повлияло на рост ВВП

Среди ключевых факторов экономического роста Соболев назвал восстановление критической инфраструктуры, капитальную реконструкцию и ремонт дорог, строительство жилья.

Высокий уровень закупок продукции оборонно-промышленного комплекса способствовал увеличению производства в машиностроении.

В то же время в сельском хозяйстве наблюдалось снижение производства животноводческой продукции из-за роста себестоимости. Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и транспортном секторе, что связано с остановкой шахт в Донецкой области, расположенных на линии фронта, и перебоями с электроснабжением из-за массированных ракетных атак.

Напомним, что в декабре 2024 года рост ВВП составил 1,7%. В госбюджете на 2025 год заложен прогноз роста экономики на уровне 2,7% по итогам года.

За 11 месяцев 2024 года украинская экономика выросла на 4%. В ноябре темпы роста ВВП несколько замедлились и составили 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Дальнейшие прогнозы по ВВП

Добавим, что согласно прогнозам НБУ, реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital По их оценкам, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

По прогнозам KSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.