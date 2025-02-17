У січні ВВП України зріс на 1,5%

У січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, темпи зростання дещо уповільнилися через зменшення активності експортерів. Однак високий рівень бюджетного фінансування компенсував падіння обсягів експорту товарів.

Що вплинуло на ріст ВВП

Серед ключових чинників економічного зростання Соболев назвав відновлення критичної інфраструктури, капітальну реконструкцію та ремонт доріг, а також будівництво житла.

Високий рівень закупівель продукції оборонно-промислового комплексу сприяв збільшенню виробництва у машинобудуванні.

Водночас у сільському господарстві спостерігалося зниження виробництва тваринницької продукції через зростання собівартості. Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та транспортному секторі, що пов’язано із зупинкою шахт у Донецькій області, розташованих на лінії фронту, та перебоями з електропостачанням через масовані ракетні атаки.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року зростання ВВП становило 1,7%. У держбюджеті на 2025 рік закладено прогноз зростання економіки на рівні 2,7% за підсумками року.

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4%. У листопаді темпи зростання ВВП трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

Подальші прогнози по ВВП

Додамо, що згідно з прогнозами НБУ, реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами KSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.