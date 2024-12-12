Темпы роста экономики замедлились: что с ВВП

За 11 месяцев 2024 г. украинская экономика выросла на 4%. В ноябре темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) несколько замедлились и составили 0,9% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Чем обусловлен рост

Отмечается, что драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения.

Отрасли, демонстрировавшие положительную динамику в ноябре:

транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора);

строительство (благодаря программам господдержки);

внутренняя торговля (причины – постоянный внутренний спрос и предложение товаров);

перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличию альтернативных мощностей энергообеспечения).

добывающая промышленность (работе новых скважин по добыванию газа).

Заметим, по итогам 10 месяцев украинская экономика выросла на 4,2%. Рост ВВП в октябре 2024 года по октябрь 2023-го зафиксирован на уровне 1,3%.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Заметим, по прогнозам НБУ в этом году реальный ВВП увеличится на 4%. В последующие два года рост экономики ускорится до 4,3-4,6% в год.

Кроме того, НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%. Это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%.

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По их оценкам, оборонный сектор может прибавить 1-2 п.п.

По прогнозам KSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.