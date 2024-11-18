Рост ВВП поддерживают транспорт, строительство и промышленность

По итогам 10 месяцев украинская экономика выросла на 4,2%. Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность.

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Об этом сообщил первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, благодаря реализации программ восстановления и повышению спроса на строительные работы продолжает демонстрировать восходящую динамику отрасль строительства.

Так, рост ВВП в октябре 2024 года по октябрь 2023-го зафиксирован на уровне 1,3%. Транспорт, переработка и строительство продолжали показывать высокую положительную динамику.

В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина – ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.

Напомним, в сентябре 2024 года рост ВВП был зафиксирован на уровне 3,8%, а за девять месяцев – 4,5%, что в целом соответствует обновленному правительственному прогнозу.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Заметим, по прогнозам НБУ, восстановление экономики будет продолжаться в этом году, а реальный ВВП увеличится на 4%. В последующие два года рост экономики ускорится до 4,3-4,6% в год.

Кроме того, НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%. Это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%.

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году, благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По их оценкам, оборонный сектор может прибавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

По прогнозам KSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.