ВВП вырос на 4,5% благодаря аграрному сектору, транспорту и строительству

В сентябре 2024 г. украинская экономика выросла на 3,8% [±1%] по сравнению с августом прошлого года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Такие данные обнародовало Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на вызовы войны, экономика Украины продолжает восстанавливаться.

Так, в сентябре наибольший прирост показал сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур. Рост также наблюдался в транспорте и строительстве.

По словам министерки экономики Юлии Свириденко, второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике.

Она подчеркнула, что экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5%, отвечает обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,5%.

Кроме того, оживление внутреннего спроса и стабильная работа Украинского морского коридора поддержали положительные тенденции промышленности. Возрастает спрос на продукцию машиностроения (в частности ВПК) и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

Оживление промышленности положительно повлияло на транспорт — выросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем — 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.