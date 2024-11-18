Зростання ВВП підтримують транспорт, будівництво та промисловість

За підсумками 10 місяців українська економіка зросла на 4,2%. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва.

Так, зростання ВВП в жовтні 2024 року до жовтня 2023-го зафіксоване на рівні 1,3%. Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.

Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина — ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, у вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців - 4,5%, що в цілому відповідає оновленому урядовому прогнозу.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Зауважимо, за прогнозами НБУ, відновлення економіки триватиме, цього року, а реальний ВВП збільшиться на 4%. У наступні два роки зростання економіки прискориться до 4,3%–4,6% на рік.

Крім того, НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у ІІІ кварталі 2024 року з 3,1% до 4,0%. Це дало підстави переглянути прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4,0%.

Реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, прогнозують аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.За їхніми оцінками, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

За прогнозами KSE Institute, реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня.

Зазначимо, що внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.