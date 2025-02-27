Экономика Украины может вырасти на 5% в 2026 году, если прекратятся военные действия — ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) прогнозирует, что пострадавшая от войны украинская экономика может вырасти на 5% в следующем году, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, однако перспективы восстановления зависят от крепкого мира.

Об этом сообщает The Guardian.

Прогнозируется, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, поскольку страна борется с инфляцией, вызванной атаками РФ на объекты электроэнергетики, и 5% в 2026 году, если военные действия прекратятся.

Беата Яворчик, главный экономист ЕБРР, заявила, что банк готов поддержать обновление Украины в случае, если переговоры приведут к окончанию войны. "Мы готовы инвестировать, когда придет время", — сказала она и похвалила подход украинского правительства к управлению экономикой.

"Положительным моментом является то, что, несмотря на три года войны, украинскому правительству удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Это большое достижение", — отметила Яворчик.

Однако, отвечая на вопрос о долгосрочных перспективах Украины, она указала на проведенный ЕБРР анализ данных за два столетия, показавшего, что из стран, в которых идет война, половина по-прежнему "несет на себе экономические шрамы" через 25 лет.

Главный экономист ЕБРР указала на сохраняющуюся экономическую неопределенность, как тарифные планы Трампа, а также растущие расходы на оборону на европейском континенте, поскольку страны приспосабливаются к более опасной геополитической обстановке.

По ее словам, расходы на оборону растут не только в странах Балтии и Польши; они выросли в Ливане, Армении, Кыргызской Республике, Греции, Тунисе и это имеет последствия для долгосрочного экономического роста.

Напомним, "Ощадбанк" и ЕБРР профинансируют проекты украинского бизнеса на €100 миллионов . Соответствующее финансирование будет направлено на проекты компаний средней капитализации, муниципалитетов и коммунальных предприятий, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), а также приобретение оборудования частными домохозяйствами и ОСМД.