Энергетическая независимость: Ощадбанк и ЕБРР профинансируют проекты украинского бизнеса на €100 млн

АО "Ощадбанк" в рамках Программы поддержки энергетической безопасности ЕБРР при содействии ЕС и Франции предоставит украинскому бизнесу доступ к кредитованию и грантам на общую сумму 100 млн. евро для реализации энергетических проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

О кредитовании

В рамках ESSF ЕБРР будет обеспечивать частичное покрытие рисков по кредитам, предоставляемым Ощадбанком.

Кредитный портфель, покрытый механизмом распределения риска ЕБРР, составит до 100 миллионов евро. Соответствующее финансирование будет направлено на проекты компаний средней капитализации, муниципалитетов и коммунальных предприятий, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), а также приобретение оборудования частными домохозяйствами и ОСМД.

По крайней мере, 70% займов в рамках программы будет направлено на финансирование проектов, отвечающих принципам перехода к "зеленой" экономике.

До 20% финансирования будет направлено на модернизацию технологий и оборудования ММСП в соответствии со стандартами ЕС, техпомощью и грантами от ЕС и CRSF. Частные домохозяйства и ОСМД получат до 10% финансирования через ESSF и будут иметь доступ к грантам CRSF.

Увеличенная грантовая поддержка будет предоставлена предприятиям и домохозяйствам, пострадавшим от войны, а также поддерживающим реинтеграцию ветеранов, лиц с инвалидностью и ВПЛ. Это поможет в восстановлении активов, адаптации и реинтеграции уязвимых групп.

Заемщики ММСП, частные домохозяйства и ОСМД смогут получить компенсацию инвестиционных расходов от 10 до 30% в виде грантов.

Справка:

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке международных доноров, в частности, частичным гарантиям рисков от Франции и программы ЕС Ukraine Investment Framework (UIF).

С учетом нового соглашения, общий объем финансирования, обеспеченный гарантиями ЕБРР с начала войны, достигает около 2 млрд евро.

Напомним, правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринДИМ". Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн грн на установку более мощных солнечных станций.