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Укрепление энергонезависимости: клиенты Ощадбанка могут подаваться на участие в норвежско-германской грантовой программе
Клиенты Ощадбанка могут принять участие в норвежско-германской грантовой программе "Поддержка энергостойкости микро и малых предприятий Украины", направленной на укрепление энергонезависимости.
Об этом в релизе сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Участие в программе предусматривает грантовую помощь украинским предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса, которое финансируется норвежским агентством по развитию сотрудничества ( NORAD ) и правительством Германии и реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Компании получат помощь для инвестирования в альтернативные источники энергии.
"Призываем наших клиентов воспользоваться этой возможностью, которая является еще одним инструментом поддержки энергетической независимости украинского бизнеса в свете постоянных вызовов, с которыми Украина столкнулась в последние годы", — отметили в Ощадбанке, ведущем финансовом учреждении в энергокредитовании ММСБ (кредитный портфель микро-бизнеса).
По данным пресс-службы, сумма соответствующих займов, предоставленных Сбербанком, уже превышает 1 млрд грн.
Что предполагает программа?
Как отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, представители микробизнеса смогут получить финансовую помощь, которую не нужно возвращать.
Программа предусматривает гранты для микропредприятий в сумме до 10 000 евро для приобретения альтернативных источников энергии. Также возможно предоставление финансовой поддержки до 20 000 евро в сочетании с банковским кредитом для малых предприятий, при этом грант может покрывать до 40% суммы кредита.
Кто может стать участником?
В программе могут участвовать предприниматели, отвечающие следующим критериям:
- для микропредприятий (от 1 до 10 работников) – годовой доход до 2 млн. евро;
- для малых предприятий (от 10 до 50 работников) – годовой доход от 2 до 10 млн. евро;
- отсутствие задолженности перед бюджетом Украины;
- регистрация как ФЛП или юридическое лицо не позднее 1 ноября 2023;
- положительная кредитная история
Как подать заявку?
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на портале Фонда развития предпринимательства и подать заявку до 2 марта 2025 включительно.
Напомним, 4 февраля сообщалось, что Сбербанк профинансирует проект по строительству ветрогенерации мощностью 39,9 МВт группы компаний "Эко-Оптима", владельцем которой является Зиновий Козицкий.