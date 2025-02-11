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Зміцнення енергонезалежності: клієнти Ощадбанку можуть подаватись на участь у норвезько-німецькій грантовій програмі

поле, вітряки, зелена енергетика
В Ощадбанку стартує грантова програма підтримка енергостійкості. Фото: freepik

Клієнти Ощадбанка можуть прийняти участь у норвезько-німецькій грантовій програмі "Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України", яка направлена на зміцнення енергонезалежності.

Про це у релізі повідомила пресслужба Ощадбанка.

Участь у програмі передбачає грантову допомогу українським підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу, яка фінансується норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) та урядом Німеччини й реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Компанії отримають допомогу для інвестування в альтернативні джерела енергії.

"Закликаємо наших клієнтів скористатись цією можливістю, яка є ще одним інструментом підтримки енергетичної незалежності українського бізнесу в світлі постійних викликів, з якими Україна зіткнулась останніми роками", — зазначили в Ощадбанку, який  є провідною фінансовою установою в енергокредитуванні ММСБ (кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу).

За даними пресслужби, сума відповідних позик, наданих Ощадбанком, вже перевищує 1 млрд грн.

Що передбачає програма?

Як зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, представники мікробізнесу зможуть отримати фінансову допомогу, яку не потрібно повертати.

Програма передбачає гранти для мікропідприємств у сумі до 10 000 євро на придбання альтернативних джерел енергії. Також можливе надання фінансової підтримки до 20 000 євро в поєднанні з банківським кредитом для малих підприємств, при цьому, грант може покривати до 40% суми кредиту.

Хто може стати учасником?

У програмі можуть брати участь підприємці, які відповідають наступним критеріям:

  • для мікропідприємств (від 1 до 10 працівників) – річний дохід до 2 млн євро; 
  • для малих підприємств (від 10 до 50 працівників) – річний дохід від 2 до 10 млн євро; 
  • відсутність заборгованості перед бюджетом України; 
  • реєстрація як ФОП або юридична особа не пізніше 1 листопада 2023 року; 
  • позитивна кредитна історія.

Як подати заявку?

Для участі у програмі необхідно зареєструватись на порталі Фонду розвитку підприємництва та подати заявку до 2 березня 2025 року включно.

Нагадаємо, 4 лютого повідомлялося, що Ощадбанк профінансує проєкт з будівництва вітрогенерації потужністю 39,9 МВт групи компаній "Еко-Оптіма", власником якої є Зіновій Козицький.

Автор:
Тетяна Ковальчук