Ощадбанк відкрив інклюзивне відділення на центральному залізничному вокзалі Києва

На столичному вокзалі, за сприяння Укрзалізниці, відкрилось інклюзивне відділення Ощадбанку.

Про це інформує пресслужба банку.

Про відділення

Відділення розташоване в переході (конкорсі) між Центральним і Південним вокзалами, поруч з ескалатором.

Зазначається, що ліфт на першому пероні, біля сервіс-центру, забезпечить зручний доступ до відділення для осіб, які користуються інвалідними візками, а також для інших маломобільних груп населення.

Відділення створено в рамках інклюзивної програми Ощадбанку "Моя безбар’єрність" та спроектоване відповідно до державних стандартів інклюзивності будівель і споруд.

Новий простір Ощаду має занижену зону обслуговування, оснащений автоматизованими касовими апаратами, банкоматом з голосовим модулем, тримачами для милиць, інформаційним стендом з шрифтом Брайля та іншими елементами для зручності осіб з інвалідністю.

Графік роботи відділення

В пресслужбі "Укрзалізниці" інформують, що відділення працюватиме щодня з 7:00 до 21:30, а в зоні самообслуговування — цілодобово.

Навіть у разі тривалої відсутності електропостачання клієнти можуть отримувати фінансові послуги.

"Відкриття інклюзивного відділення Ощадбанку на головному вокзалі Києва – це результати перших аукціонів з оренди площ у Prozorro.Продажі", - наголошує голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Про програму

Ощадбанк розвиває інклюзивність у суспільстві.

В рамках програми "Моя Безбар'єрність" відділення банку стають більш доступними, будуються реабілітаційні модулі для постраждалих від війни.

Потрібно розуміти, що людина з інвалідністю (видимою чи ні) – це така сама людина, як і будь-яка інша, такий самий член суспільства. Як правильно поводитися з людьми з інвалідністю читайте у матеріалі Delo.ua.