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Безбар’єрна комунікація: ПриватБанк запустив сервіс відеоконсультацій жестовою мовою для бізнесу
З 10 грудня у застосунку Приват24 для бізнесу стали доступними відеоконсультації жестовою українською мовою від спеціалістів банку. Про це інформує пресслужба фінансової установи.
В пресслужбі зазначають, що цей сервіс значно спростить взаємодію для бізнес-клієнтів і розширить їхні можливості в управлінні власною справою. Завдяки йому клієнти з порушеннями слуху зможуть отримувати відповіді на свої запитання напряму від банківських фахівців.
Як скористатись послугою
Щоб скористатися послугою, необхідно:
- зайти в мобільний застосунок Приват24 для бізнесу;
- увійти в розділ "Комунікації" (значок навушників);
- обрати розділ "Консультація жестовою мовою".
Результати роботи сервісу для фізичних осіб
Зазначається, що за перші два місяці роботи сервісу відеоконсультацій українською жестовою мовою у Приват24 для фізичних осіб банк щодня отримує щонайменше 10 звернень жестовою мовою.
Впровадження цього сервісу також суттєво вплинуло на мотивацію та залучення команди ПриватБанку.
Довідка: В Україні, за даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня мають 2,1 мільйона громадян, із яких для приблизно 230 тисяч жестова мова є основним або одним із ключових способів спілкування..
Нагадаємо, з 29 вересня 2024 року у застосунку Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою для громадян.