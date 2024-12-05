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"Зелена п’ятниця" в ПриватБанку: що купували та скільки витратили клієнти
Клієнти ПриватБанку відзначили «Зелену п’ятницю» покупками на 4 млрд грн. Про це інформує пресслужба фінансової установи.
День розпродажів цього року припав на 29 листопада і в ПриватБанку став справжньою "Зеленою п’ятницею" з кешбеками та знижками до 20% у програмі лояльності "Привіт", зазначає пресслужба.
Скільки було витрачено
Українці здійснили через мережу еквайрингу ПриватБанку 10,8 млн покупок на рекордну суму 4 млрд грн, що на 22% більше, ніж у минулому році.
Загалом за підсумками тижня розпродажів українці оплатили безготівково в мережі еквайрингу банку 68,5 млн покупок на суму понад 23,7 млрд грн.
Загальний обсяг покупок, оплачених картками в мережі ПриватБанку, за тиждень розпродажів зріс на 22,5% порівняно з минулим роком.
Протягом тижня розпродажів клієнти ПриватБанку оплатили онлайн 2,7 млн товарів на 2,5 млрд грн. Причому більшу частину купівель в інтернеті було здійснено саме в "Зелену п’ятницю" – на 466 млн грн.
29 листопада обіг у мережі торгових терміналів ПриватБанку у звичайних магазинах становив 3,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж торік.
Новий рекорд придбання товарів у розстрочку
Цьогорічна "Зелена п’ятниця" встановила новий рекорд придбання товарів у розстрочку, який на 38% перевищив минулорічні показники. Кількість покупок сягнула понад 14 тис. (+16,4% порівняно з минулим роком), а сума досягла 236 млн грн.
Протягом тижня розпродажів українці купили з "Оплатою частинами" на 11% більше товарів, ніж торік (79,7 тис.), на суму 1,3 млрд грн, що зросла на 27,5% порівняно з минулим роком.
Найчастіше з "Оплатою частинами" у 2024 році купували павербанки та зарядні станції, меблі, смартфони, іншу електроніку й побутову техніку, а середня вартість покупки в розстрочку – 16 тис. 361 грн.
Додамо, минулого року під час традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів ПриватБанку близько 8 млн покупок на суму 2,5 млрд гривень. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%.