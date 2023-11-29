У "Чорну п’ятницю" українці витратили 2,5 млрд грн: що найчастіше купували

Під час традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку близько 8 млн покупок на суму 2,5 млрд гривень. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%.

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Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що загалом за тиждень розпродажів українці через cashless мережу Приватбанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд грн.

Найчастіше українці купували зі знижками одяг та взуття - 1,6 млн покупок на 282 млн грн, а також смартфони та комп'ютери - 560 тис покупок на 281 млн.

Кількість покупок у розстрочку Приватбанку в інтернет магазинах становила 36,7 тис, що перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тис).

Також за допомогою сервісу Приватбанку "Оплати частинами" за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисяч покупок більше ніж на 1 млрд грн.

Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку - 14 тис грн.

Зауважимо, 66% українців не вірять у "парад знижок" у "Чорну п’ятницю" та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів заявили, що не чекають на знижки, а просто купують те, що треба та коли треба. Натомість 13% опитаних вірять, що знижки в "чорну п’ятницю є. Як повідомляють у компанії Rakuten Viber, це засвідчили результати її анонімного онлайн-опитування понад 46 тисяч користувачів.

Як свідчать дані онлайн-ритейлера Rozetka, українці в "Чорну пʼятницю" найчастіше обирають засоби гігієни, чай та каву.

Джерело фото: ua.depositphotos.com