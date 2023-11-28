Як українці розраховуються банківськими картками: середній чек у супермаркетах та інтернеті

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають. Про це свідчить статистика використання протягом III кварталу 2023 року платіжних карток, емітованих банками України.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Українці віддають перевагу безготівковим операціям

Зазначається, що кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 972,5 млн шт., а їхня сума – 1 407,1 млрд грн.

З них безготівковими були 1 844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн.

Як зазначають в НБУ, українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками. Частка безготівкових операцій у ІIІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 93,5% (за II квартал 2023 року – 62,1% та 92,8% відповідно).

Як повідомляють в НБУ, найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (73,6% та 47,0% відповідно) – здійснено 1358,1 млн операцій на суму 419,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%) та майже десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю.

Середній чек за картками та суми переказів

У НБУ зазначають, що середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 309 грн (у II кварталі цього року – 310 грн);

з переказу з картки на картку – 1 854 грн (1 829 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 504 грн (495 грн).

Кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 112,4 млн шт

За даними НБУ, кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі у вересні порівняно з січнем зросла на 17,1% (до 419,5 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 35% (до 428,3 тис. шт.).

За підсумками вересня 2023 року, загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 112,4 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року.

Також збільшилася кількість платіжних карток, за якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 9% (із 45,9 млн шт. у січні до 50 млн шт. у вересні).

Надалі зростає і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками вересня цього року, збільшилася на 12% порівняно з січнем. Загалом більше половини (58%) активних платіжних карток у вересні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 32% (до 11,3 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток їх частка становить 23% (у січні 2023 року – 19%). Тобто токенізованою є майже кожна четверта активна платіжна картка.

Зауважимо, в Україні зменшується частка готівки в обігу. Зараз в обігу перебуває понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн.

Так, на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

Джерело фото: ua.depositphotos.com