На одного українця припадає 65 банкнот: в Україні зменшується частка готівки в обігу

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року, становить 727,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Скільки готівки в обігу

Зазначається, що в обігу перебуває понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн.

"Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн)", - підкреслюють в НБУ.

У відомстві зауважують, що спостерігають, що за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси", - зазначають в НБУ.

Цікаві факти про готівковий обіг в Україні

НБУ наводить кілька цікавих фактів про оновлену статистику готівкового обігу станом на 1 жовтня 2023 року.

Так, на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні

Нагадаємо, щоб дати українцям більше часу, Національний банк продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкнот гривні старого зразка ( номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.

Отже, якщо у ваших гаманцях чи скарбничках залишилися вищезазначені дрібні монети та старі банкноти, ви можете безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ").