На одного украинца приходится 65 банкнот: в Украине уменьшается доля наличных денег в обращении

Сумма наличных, которая обращалась в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года, составляет 727,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сколько наличных денег в обращении

Отмечается, что в обращении находится более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. грн., а также 14,4 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд. грн.

"Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн)", - подчеркивают в НБУ.

В ведомстве отмечают, что наблюдают, что за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы", - отмечают в НБУ.

Интересные факты о наличном обороте в Украине

НБУ приводит несколько интересных фактов об обновленной статистике наличного обращения по состоянию на 1 октября 2023 года.

Так, на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами; среди оборотных монет – номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

НБУ продолжил обмен мелких монет и старых банкнот гривны

Напомним, чтобы дать украинцам больше времени, Национальный банк продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска), которые уже длительно изымаются из обращения и перестали быть платежным средством.

Итак, если в ваших кошельках или копилках остались вышеупомянутые мелкие монеты и старые банкноты, вы можете бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются, до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев ( 90 дней) после его завершения или отмены.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ").

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