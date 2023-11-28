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Как украинцы рассчитываются банковскими картами: средний чек в супермаркетах и интернете
Безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и дальше растут. Об этом свидетельствует статистика использования в течение III квартала 2023 платежных карт, эмитированных банками Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Украинцы предпочитают безналичные операции
Отмечается, что количество операций (безналичных и по наличию) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составило 1 972,5 млн шт., а их сумма - 1 407,1 млрд грн.
Из них безналичными были 1 844,6 млн. операций на общую сумму 890,8 млрд. грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как отмечают в НБУ, украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками. Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству – достигает 93,5% (за II квартал 2023 года – 62,1% и 92,8% соответственно ).
Как сообщают в НБУ, больше всего совершенных операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (73,6% и 47,0% соответственно) – совершено 1358,1 млн операций на сумму 419,2 млрд грн.
Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%) и почти десятину по количеству (8,1%) всех безналичных операций. Оплата товаров и услуг в Интернете – 14,5% по сумме и 13,9% по количеству.
Средний чек по карточкам и суммы переводов
В НБУ отмечают, что средняя сумма одной сделки составляла:
- в торговой сети – 309 грн (во II квартале этого года – 310 грн);
- по переводу с карты на карту – 1 854 грн (1 829 грн);
- по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 504 грн. (495 грн.).
Количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 112,4 млн шт
По данным НБУ, количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сети в сентябре по сравнению с январем выросло на 17,1% (до 419,5 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 35% (до 428,3 тыс. шт.).
По итогам сентября 2023 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 112,4 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.
Также увеличилось количество платежных карточек, по которым ежемесячно осуществлялись расходные операции, на 9% (с 45,9 млн шт. в январе до 50 млн шт. в сентябре).
В дальнейшем растет и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам сентября этого года, увеличилось на 12% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (58%) активных платежных карт в сентябре – это бесконтактные карты.
Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 32% (до 11,3 млн шт.). Среди всех активных платежных карт их доля составляет 23% (в январе 2023 года – 19%). То есть токенизирована почти каждая четвертая активная платежная карта.
Заметим, в Украине уменьшается доля наличных денег в обращении. Сейчас в обращении находится более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. грн., а также 14,4 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд. грн.
Так, на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 – 71 и 169 шт. соответственно).
Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).
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