Що найчастіше купують українці в "Чорну пʼятницю"? Названо топ товарів

Українці в "Чорну пʼятницю" найчастіше обирають засоби гігієни, чай та каву. Про це свідчать дані онлайн-ритейлера Rozetka.

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Як повідомили в пресслужбі магазину, цьогоріч найпопулярнішими категоріями в рамках розпродажу стали:

дезодоранти та антиперспіранти;

гелі для душу;

корми для котів;

алкогольні напої;

мило;

чай;

кава.

Топ товарів у "Чорну пʼятницю" виглядає наступним чином:

дезодорант-стік для чоловіків;

гель для душу;

рідке мило-крем;

новорічна колекція чаю;

кава розчинна.

Цей список повністю змінився порівняно з розпродажем у 2022 році. Тоді найпопулярнішими були:

капсули для прання;

налобний ліхтар;

набір батарейок;

повербанк;

газовий картридж.

Що стосується товарів українського виробництва, то серед них у цьогорічному топі такі:

вологий корм для котів;

зимовий омивач скла;

кава розчинна;

яблучний сік;

паперові рушники;

сушарка для білизни;

набір антиалергенних подушок;

шоколад;

соняшникова олія;

косметичні серветки.

Чорна пʼятниця: акції

Цьогоріч "Чорна пʼятниця" припала на 24 листопада. Українські компанії у звʼязку з цим традиційно влаштували розпродажі.

На тлі акцій банки та маркетплейси пропонують покупцям скористатися розстрочкою з різними умовами кредитування.

А, наприклад, АЗС встановили доволі великі знижки на пальне. В деяких мережах заправок вони сягають 10 гривень за літр.

Самі ж українці, за даними опитування Rakuten Viber, переважно не вірять у "Чорну п’ятницю". Понад 60% респондентів сказали, що вважають це маркетинговим ходом. Натомість 13% опитаних вірять, що знижки є: із них 6,5% збиралися "полювати" на товари цьогоріч, а інші 6,5% відповіли, що не планують шопінг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com