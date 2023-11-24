- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
Що найчастіше купують українці в "Чорну пʼятницю"? Названо топ товарів
Українці в "Чорну пʼятницю" найчастіше обирають засоби гігієни, чай та каву. Про це свідчать дані онлайн-ритейлера Rozetka.
Як повідомили в пресслужбі магазину, цьогоріч найпопулярнішими категоріями в рамках розпродажу стали:
- дезодоранти та антиперспіранти;
- гелі для душу;
- корми для котів;
- алкогольні напої;
- мило;
- чай;
- кава.
Топ товарів у "Чорну пʼятницю" виглядає наступним чином:
- дезодорант-стік для чоловіків;
- гель для душу;
- рідке мило-крем;
- новорічна колекція чаю;
- кава розчинна.
Цей список повністю змінився порівняно з розпродажем у 2022 році. Тоді найпопулярнішими були:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- капсули для прання;
- налобний ліхтар;
- набір батарейок;
- повербанк;
- газовий картридж.
Що стосується товарів українського виробництва, то серед них у цьогорічному топі такі:
- вологий корм для котів;
- зимовий омивач скла;
- кава розчинна;
- яблучний сік;
- паперові рушники;
- сушарка для білизни;
- набір антиалергенних подушок;
- шоколад;
- соняшникова олія;
- косметичні серветки.
Чорна пʼятниця: акції
Цьогоріч "Чорна пʼятниця" припала на 24 листопада. Українські компанії у звʼязку з цим традиційно влаштували розпродажі.
На тлі акцій банки та маркетплейси пропонують покупцям скористатися розстрочкою з різними умовами кредитування.
А, наприклад, АЗС встановили доволі великі знижки на пальне. В деяких мережах заправок вони сягають 10 гривень за літр.
Самі ж українці, за даними опитування Rakuten Viber, переважно не вірять у "Чорну п’ятницю". Понад 60% респондентів сказали, що вважають це маркетинговим ходом. Натомість 13% опитаних вірять, що знижки є: із них 6,5% збиралися "полювати" на товари цьогоріч, а інші 6,5% відповіли, що не планують шопінг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com