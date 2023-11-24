АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Рітейл
Дата публікації

Що найчастіше купують українці в "Чорну пʼятницю"? Названо топ товарів

Чорна пʼятниця, пакети
"Чорна пʼятниця". Фото: Depositphotos

Українці в "Чорну пʼятницю" найчастіше обирають засоби гігієни, чай та каву. Про це свідчать дані онлайн-ритейлера Rozetka.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній
13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу.
Забронювати участь

Як повідомили в пресслужбі магазину, цьогоріч найпопулярнішими категоріями в рамках розпродажу стали:

  • дезодоранти та антиперспіранти;
  • гелі для душу;
  • корми для котів;
  • алкогольні напої;
  • мило;
  • чай;
  • кава.

Топ товарів у "Чорну пʼятницю" виглядає наступним чином:

  • дезодорант-стік для чоловіків;
  • гель для душу;
  • рідке мило-крем;
  • новорічна колекція чаю;
  • кава розчинна.

Цей список повністю змінився порівняно з розпродажем у 2022 році. Тоді найпопулярнішими були:

  • капсули для прання;
  • налобний ліхтар;
  • набір батарейок;
  • повербанк;
  • газовий картридж.

Що стосується товарів українського виробництва, то серед них у цьогорічному топі такі:

  • вологий корм для котів;
  • зимовий омивач скла;
  • кава розчинна;
  • яблучний сік;
  • паперові рушники;
  • сушарка для білизни;
  • набір антиалергенних подушок;
  • шоколад;
  • соняшникова олія;
  • косметичні серветки.

Чорна пʼятниця: акції

Цьогоріч "Чорна пʼятниця" припала на 24 листопада. Українські компанії у звʼязку з цим традиційно влаштували розпродажі.

На тлі акцій банки та маркетплейси пропонують покупцям скористатися розстрочкою з різними умовами кредитування.

А, наприклад, АЗС встановили доволі великі знижки на пальне. В деяких мережах заправок вони сягають 10 гривень за літр.

Самі ж українці, за даними опитування Rakuten Viber, переважно не вірять у "Чорну п’ятницю". Понад 60% респондентів сказали, що вважають це маркетинговим ходом. Натомість 13% опитаних вірять, що знижки є: із них 6,5% збиралися "полювати" на товари цьогоріч, а інші 6,5% відповіли, що не планують шопінг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко