Делікатна тема: які товари найчастіше крадуть з магазинів і яких збитків це завдає торгівлі

Крадіжки в супермаркетах - головний біль для менеджменту підприємств роздрібної торгівлі і прикре явище сфери обслуговування громадян, не всі з яких є сумлінними покупцями. Видання Delo.ua уточнило у великих продовольчих ритейлерів, які методи ефективні в боротьбі з крадіями, а також склало рейтинг найбільш популярних товарів серед шопліфтерів.

Крадіжки з магазинів (шопліфтинг) стали широко розповсюдженим явищем в США в 40-х роках минулого століття, одразу після появи перших магазинів самообслуговування. Втім, проблема з'явилась задовго до виникнення супермаркетів - в більш далекому минулому товари крали на вуличних ринках і в будь-яких інших публічних торгівельних точках.

У результаті крадіжок світова роздрібна торгівля втрачає близько 1,5% свого річного товарообігу, а щорічні втрати мереж суттєво перевищують $100 млрд.

В Україні про цю делікатну тему говорять досить мало - самі ритейлери не дуже охоче "підсвічують" тему крадіжок з магазинів, щоб не провокувати відвідувачів. Однак, офіційні дані свідчать про певний тренд на скорочення крадіжок з магазинів .

За даними Офісу Генерального прокурора України, крадіжки залишаються одним із найпоширеніших майнових злочинів. За січень-жовтень 2023 року Нацполіція зафіксувала 73,6 тис. крадіжок, в 56% випадків (41,5 тис.) проти фігурантів відкрито кримінальне впровадження, 51% справ (37,6 тис.) скеровані до суду. Вже отримали вирок в суді 30% (21,84 тис.) фігурантів справ.

По місцю здійснення крадіжок статистика принципово не змінюється. В 2023 році найбільше крадуть зі складів, баз, магазинів та інших торгівельних точок - 14,5 тис. відкритих кримінальних проваджень за січень-жовтень, з квартир - 3 тис., з автомобілів - 1,8 тис. проваджень.

Якщо не враховувати аномальний 2022 рік, в Україні можна побачити наступну статистику кількості зареєстрованих крадіжок (дані - Офіс Генпрокурора):

Рік Загальна кількість зареєстрованих крадіжок, тисяч випадків Кількість крадіжок, по яким відкрито кримінальне впровадження, тис. Крадіжки з торгівельних точок, тисяч відкритих проваджень Зміна кількості крадіжок з торгівельних точок до попереднього періоду 2020 138,6 61,23 17,86 - 2021 113, 5 60,9 15,14 -15% 2022 69,5 36,46 12,11 -14% 10 міс. - 2023 73,6 41,5 14,75 +21%

Чи стали більше красти?

Варто відмітити, що в 2023 році отримати судимість за статтею 185 ККУ можна, вкравши в магазині товарів на суму 268,41 грн та більше. Шопліфтери, яких піймали на меншій сумі крадіжки, ризикують отримати штраф в 850-1700 грн або відправитись виконувати громадські роботи протягом 80-240 годин.

Оскільки більшість SKU в продовольчому ритейлі коштує дешевше 268 грн, певна частина крадіжок попадає в адміністративну, а не кримінальну статистику, яка не представлена в відкритому доступі. Тому варто орієнтуватись на представників галузі - за їхніми даними, кількість шопліфтерів в останні роки зменшується .

Щодо "ЕКО Маркету", то ми спостерігаємо тенденцію до зменшення обсягів шопліфтингу. Можливо, це пов’язано зі загальним збільшенням рівня свідомості людей, розумінням важливості діяти правильно не тільки в тому, що стосується війни, але й в усіх сферах життя". Анатолій Самойленко заступник гендиректора "ЕКО Маркет" з питань безпеки

За його словами, скороченню випадків шопліфтингу сприяє впровадження нових підходів та технологій в галузі безпеки, які зараз дуже стрімко розвиваються. Ритейлер активно їх застосовує - модернізує відеоспостереження, антикрадіжні системи, частина товару оснащується спеціальними електронними чіпами. Впроваджуються і більш цікаві технічні рішення, про які крадіям не варто знати , додає спеціаліст з питань безпеки.

"Також запобігти крадіжкам допомагають нові підходи. Наприклад, камерами в магазині користуються не тільки представники служби безпеки торгівельної мережі, але й інші працівники магазину з відповідним доступом. Тож ми маємо більше пар очей, та краще все бачимо", - додає Анатолій Самойленко.

В мережі ритейлу "КОЛО" за останній рік заходи безпеки не змінилися , підкреслює її CEO Марина Сергієнко. Торгівельні точки, як і раніше, оснащуються протикрадіжними рамками, певна категорія товарів проклеюється магнітними стрічками.

Інші ключові українські ритейлери відмовились коментувати питання шопліфтингу , пославшись на брак статистики про крадіжки в своїх магазинах та невідповідність їхній медійній стратегії темам, пов'язаним з криміналом.

Які товари в групі ризику?

Обидві компанії дають схожу статистику стосовно найбільш "ходових" товарів для крадіїв - найбільш популярні алкоголь, солодощі, ікра червона, сири, кава, консервація . Тобто, причини крадіжок важко пояснити бідністю населення в умовах війни, оскільки в зоні ризику знаходяться відносно дорогі SKU з тривалим строком зберігання, а не соціально значимі продукти щоденного вжитку.

Найбільш популярні у крадіїв продовольчі товари. Ілюстрація: Delo.ua

Співбесідники видання уточнюють, що повномасштабна війна не змінила звички шопліфтерів, їхні вподобання стабільні протягом кількох останніх років. Магазинні крадії зазвичай не належать до конкретної соціальної чи вікової групи - підлітків, безхатченків або залежних від алкоголю осіб.

"Я б не сказав, що шопліфтери - це якась певна соціальна група в класичному розумінні цього слова. В основному це особи, які займаються крадіжками професійно. Зазвичай абсолютна більшість покупців розуміють, що мати проблеми з законом через умовну шоколадку - явно погана ідея", - коментує Анатолій Самойленко.

Де менше крадіїв

Формат магазинів "поряд з домом" (convenience store), в якому працює "КОЛО", суттєво впливає в кращу сторону на ситуацію з крадіжками товарів, підкреслює Марина Сергієнко. Ритейлер вибудовує взаємодію з відвідувачами на максимальній довірі, адже працівники торговельних залів мережі часто знають в обличчя своїх клієнтів.

Аудиторія магазинів – постійна, регулярна, це мешканці наближеного житлового комплексу чи району. Тому кожен магазин має своє сформоване ком'юніті, високий рівень довіри до клієнтів, і, відповідно, низький чи майже відсутній рівень втрат від виносу неоплаченого товару". Марина Сергієнко CEO мережі "КОЛО"

Каси самообслуговування суттєво не впливають на рівень крадіжок , додає вона. "КОЛО" вже встановлювало їх в своїх магазинах, але в форматі convenience store каси самообслуговування не демонструють достатньої ефективності. Втім, їх пілотне впровадження не спричинило значного росту рівня втрат від виносу неоплаченого товару.

Чоловік викрадає продукти. Джерело фото: ua.depositphotos.com

Заступник гендиректора "ЕКО Маркет" з питань безпеки також не вбачає додаткових ризиків від крадіжок продуктів через каси самообслуговування: скоріше, покупець може просто помилитись при скануванні товару. "Самокасами" впевненіше користуються відвідувачі магазинів в столиці та великих містах, тоді як в регіонах не всі до них звикли. Однак, персонал магазинів допомагає покупцям, тому інциденти з оплатою товарів поза традиційними касами якщо і стаються, то вирішуються шляхом переговорів.

Не є проблемою і розпаковка товару в залі , уточнює Марина Сергієнко. Такі випадки зараз трапляються дуже рідко і зазвичай вирішуються безконфліктно - клієнти просто оплачують товар на прохання менеджера торгової зали.

Чи є проблема з охороною

Не дивлячись на складнощі з наймом охоронців для супермаркетів, співрозмовники видання не вбачають критичної проблеми з працевлаштуванням фахівців з безпеки. Повномасштабна війна суттєво вплинула на "ЕКО Маркет", понад 160 його працівників зараз служать в ЗСУ, але попри це ритейлер не відчуває значного кадрового голоду. Частково цього вдалось досягти завдяки зміні гендерного складу в структурі служби безпеки мережі.

Нові технології та підходи дозволяють оптимізувати робочі процеси. Персонал пройшов спеціальні курси, а більшість спеціалістів є взаємозамінними. Для прикладу, касир також спостерігає за товаром, що підвищує загальну ефективність безпекових заходів". Анатолій Самойленко заступник гендиректора "ЕКО Маркет" з питань безпеки

З іншого боку, формат магазинів "біля дому" взагалі не передбачає фізичну охорону , зазначає СЕО мережі "Коло". Ритейлер замовляє послуги з охорони окремих об’єктів та оперативного реагування та надзвичайні ситуації у спеціалізованих фірм.

"Всі закладають у свій бізнес певний відсоток втрат від крадіжок, шопліфтинг є і Європі, і в США. Однак, в Україні з кожним роком спостерігається тенденція до покращення ситуації завдяки розвитку технологій у сфері безпеки та впровадженню нових організаційних практик. Тому я б не сказав, що зараз це серйозна проблема – скоріше це прикра частина діяльності для кожної продуктової мережі", - констатує Анатолій Самойленко.

Скільки крадуть в інших країнах?

Україна не є лідером серед країн по крадіжкам з магазинів. За даними Onlinedasher, в США ситуація набагато гірша - майже 10% американців виносять товари з магазинів без оплати. Так, за перші п'ять місяців 2023 року кількість крадіжок в роздрібній торгівлі збільшилась майже на 120%. Крім того:

За останні п'ять років у США кількість крадіжок у роздрібній торгівлі зросла на 94% і досягла 3% загального виторгу ритейлу;

і досягла загального виторгу ритейлу; Шопліфтери в США щорічно виносять з магазинів товарів приблизно на $100 млрд . Примітно, що з початку повномасштабної війни США надали Україні більш ніж $60 млрд допомоги - тобто якби американські крадії припинили "працювати", вивільнених коштів вистачило б майже на два роки підтримки українців в відбитті агресії РФ;

. Примітно, що з початку повномасштабної війни США надали Україні більш ніж допомоги - тобто якби американські крадії припинили "працювати", вивільнених коштів вистачило б майже на два роки підтримки українців в відбитті агресії РФ; Лише приблизно 1 з 48 правопорушень закінчуються арештом;

з правопорушень закінчуються арештом; За останні п'ять років кількість крадіжок у магазинах Нью-Йорку зросла на 77% , до $330 млн ;

, до ; Близько чверті магазинних злодіїв є неповнолітніми;

Дві третини всіх зареєстрованих магазинних злодіїв в США молодші 30 років, 6,2% молодші 12 років, 26,7% злодіїв в віці 12-17 років, а 33% в віці 18-29 років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com