Novus відкриває мережу дискаунтерів "Хапайка" в Києві та області

Литовський ритейлер Novus почав розвивати власну мережу магазинів в форматі “жорсткий дискаунтер”, в якому зараз лідирує мережа “АТБ”, повідомляє видання Forbes. Наразі ритейлер вже має проект мінімаркетів “Мі Маркет”.

Перша торгова точка "Хапайка" з площею в 700 кв. м відкрилася 12 липня в с. Крюківщина у ТРЦ "Наше Небо", її асортимент складатиме близько 1100 найменувань товарів середнього та низького цінового сегментів.

Другий дискаунтер площею 531 кв. м нещодавно відкрився в Києві на вулиці Березняківській.

"Наш проєкт «Мі Маркет» успішно працює та розвивається, що надихнуло на відкриття нового для нас напрямку дискаунтера, в якому представлені повсякденні товари низького цінового сегменту в кожній категорії. Наразі ми тестуємо формат, бачимо позитивну динаміку розвитку. І віримо, що в нього є високі шанси на існування", – цитує видання гендиректора Novus Марка Петкевича.

За його даними, остаточне рішення щодо масштабування пілотного проекту компанія прийме в 2024 році.

Загалом Novus почав експериментувати з форматами магазинів у 2020 році, коли відкрив перші мінімаркети "Мі Маркет". Наразі мережа налічує 11 магазинів формату «біля дому», відкриття ще одного анонсували 27 жовтня. В цілому ритейлер планує довести кількість торговельних точок "Мі Маркет" до кінця року до 14. Всі вони працюють у Києві та Київській області.

ТОВ "Новус Україна" відкрило перший супермаркет Novus у 2008 році. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається литовська BT Invest. Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".