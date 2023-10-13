Novus открывает сеть дискаунтеров "Хапайка" в Киеве и области

Литовский ритейлер Novus начал развивать собственную сеть магазинов в формате “жесткий дискаунтер”, в котором сейчас лидирует сеть АТБ, сообщает издание Forbes. Торговая сеть уже имеет проект минимаркетов "Ми Маркет".

Первая торговая точка "Хапайка" с площадью в 700 кв. м открылась 12 июля в с. Крюковщина в ТРЦ "Наше Небо", ее ассортимент составит около 1100 наименований товаров среднего и низкого ценового сегмента.

Второй дискаунтер площадью 531 кв. м недавно открылся в Киеве по улице Березняковской.

"Наш проект "Ми Маркет" успешно работает и развивается, что вдохновило на открытие нового для нас направления дискаунтера, в котором представлены повседневные товары низкого ценового сегмента в каждой категории. Сейчас мы тестируем формат, видим положительную динамику развития. И верим, что у него есть высокие шансы на существование", – цитирует издание гендиректора Novus Марка Петкевича.

По его данным, окончательное решение по масштабированию пилотного проекта компания примет в 2024 году.

Novus начал экспериментировать с форматами магазинов в 2020 году, когда открыл первые минимаркеты "Ми Маркет". В настоящее время сеть насчитывает 11 магазинов формата "у дома", открытие еще одного анонсировали 27 октября. В общей сложности ритейлер планирует довести количество торговых точек "Ми Маркет" до 14 до конца 2023 года. Все они работают в Киеве и Киевской области.

ООО "Новус Украина" открыло первый супермаркет Novus в 2008 году. Развитием сети супермаркетов Novus занимается литовская BT Invest. По состоянию на июль 2022 года сеть в Украине насчитывает более 80 Novus и 14 "Ми Маркетов".