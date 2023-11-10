Деликатная тема: какие продукты крадут из магазинов и какой ущерб это наносит торговле

Воровство в супермаркетах – головная боль для менеджмента предприятий розничной торговли и досадное явление из сферы обслуживания граждан, в которой не все посетители добросовестны. Издание Delo.ua узнало у крупных продовольственных ритейлеров о эффективных методах борьбы с воровством, а также составило рейтинг самых популярных товаров у шоплифтеров.

Воровство из магазинов (шоплифтинг) стало широко распространенным явлением в США в 40-х годах прошлого века, сразу после появления первых магазинов самообслуживания. Впрочем, проблема появилась задолго до возникновения супермаркетов – в более далеком прошлом товары воровали на уличных рынках и в любых других торговых точках.

Из-за краж мировая розничная торговля теряет около 1,5% своего годового товарооборота, а ежегодные потери сетей существенно превышают $100 млрд.

В Украине об этой деликатной теме говорят достаточно мало - сами ритейлеры не "подсвечивают" тему краж из магазинов, чтобы не провоцировать посетителей. Однако, официальные данные свидетельствуют об определенном тренде на сокращение краж из магазинов .

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, кражи остаются одним из самых распространенных имущественных преступлений. За январь-октябрь 2023 года Нацполиция зафиксировала 73,6 тыс. краж, в 56% случаев (41,5 тыс.) против фигурантов возбуждено уголовное дело, 51% дел (37,6 тыс.) направлены в суд. Судебный приговор уже получили 30% (21,84 тыс.) фигурантов дел.

По месту совершения краж статистика принципиально не меняется. В 2023 году больше всего воруют со складов, баз, магазинов и других торговых точек - 14,5 тыс. открытых уголовных производств за январь-октябрь, из квартир - 3 тыс., из автомобилей - 1,8 тыс. грн. производств.

Если не учитывать аномальный 2022 год, в Украине можно увидеть следующую статистику количества зарегистрированных краж (данные – Офис Генпрокурора):

Год Общее количество зарегистрированных краж, тысяч случаев Количество краж, по которым возбуждено уголовное производство, тыс. Воровство с торговых точек, тысяч открытых производств Изменение количества краж из торговых точек к предыдущему периоду 2020 138,6 61,23 17,86 - 2021 113, 5 60,9 15,14 -15% 2022 69,5 36,46 12,11 -14% 10 мес. - 2023 73,6 41,5 14,75 +21%

Стали ли больше воровать?

Следует отметить, что в 2023 году получить судимость по статье 185 УК можно, украв в магазине товаров на сумму 268,41 грн и более. Шоплифтеры, пойманные на меньшей сумме кражи, рискуют получить штраф в 850-1700 грн или отправиться выполнять общественные работы в течение 80-240 часов.

Поскольку большинство SKU в продовольственном ритейле стоит дешевле 268 грн, определенная часть воровства попадает в административную, а не криминальную статистику, которая не представлена в открытом доступе. Поэтому следует ориентироваться на представителей отрасли - по их данным, количество шоплифтеров в последние годы уменьшается .

Что касается "ЭКО Маркета", то мы наблюдаем тенденцию к уменьшению объемов шоплифтинга. Возможно, это связано с общим увеличением уровня сознания людей, пониманием важности поступать правильно не только в том, что касается войны, но и во всех сферах жизни". Анатолий Самойленко заместитель гендиректора "ЭКО Маркет" по вопросам безопасности

По его словам, сокращению случаев шоплифтинга способствует внедрение новых подходов и технологий в области безопасности, которые сейчас стремительно развиваются. Ритейлер активно их применяет – модернизирует видеонаблюдение, препятствующие кражам системы, часть товара оснащается специальными электронными чипами. Внедряются и более интересные технические решения, о которых ворам не стоит знать , добавляет специалист по безопасности.

"Также предотвратить кражи помогают новые подходы. Например, камерами в магазине пользуются не только представители службы безопасности торговой сети, но и другие работники магазина с соответствующим доступом. Поэтому у нас больше пар глаз, и мы все лучше видим", - добавляет Анатолий Самойленко.

В сети ритейла "КОЛО" за последний год меры безопасности не изменились , подчеркивает ее CEO Марина Сергиенко. Торговые точки по-прежнему оснащаются противокражными рамками, определенная категория товаров проклеивается магнитными лентами.

Другие ключевые украинские ритейлеры отказались комментировать вопросы шоплифтинга , сославшись на нехватку статистики о воровстве в своих магазинах и несоответствие их медийной стратегии темам, связанным с криминалом.

Какие продукты в группе риска?

Обе компании дают схожую статистику по поводу наиболее "ходовых" товаров для воров - наиболее популярны алкоголь, сладости, икра красная, сыры, кофе, консервация . То есть причины краж трудно объяснить бедностью населения в условиях войны, поскольку в зоне риска находятся относительно дорогие SKU с длительным сроком хранения, а не социально значимые продукты ежедневного потребления.

Наиболее популярны у воров продовольственные товары. Иллюстрация: Delo.ua

Собеседники издания уточняют, что полномасштабная война не изменила привычки шоплифтеров, их предпочтения стабильны в течение нескольких последних лет. Магазинные воры обычно не относятся к конкретной социальной или возрастной группе – подросткам, бездомным или лицам с алкогольной зависимостью.

"Я бы не сказал, что шоплифтеры – это какая-то определенная социальная группа в классическом понимании этого слова. В основном это лица, занимающиеся воровством профессионально. Обычно абсолютное большинство покупателей понимают, что иметь проблемы с законом из-за условной шоколадки – явно плохая идея", – комментирует Анатолий Самойленко.

Краж меньше в магазинах с постоянной аудиторией

Формат магазинов "рядом с домом" (convenience store), в котором работает "КОЛО", существенно влияет в лучшую сторону на ситуацию с кражами товаров, подчеркивает Марина Сергиенко. Ритейлер выстраивает взаимодействие с посетителями на максимальном доверии, ведь работники торговых залов сети часто знают лицо своих клиентов.

Аудитория магазинов – постоянная, регулярная, это жители близкого жилого комплекса или района. Поэтому каждый магазин имеет свое сложившееся комьюнити, высокий уровень доверия к клиентам, и, соответственно, низкий или почти отсутствующий уровень потерь от выноса неоплаченного товара". Марина Сергиенко CEO сети "КОЛО"

Кассы самообслуживания существенно не влияют на уровень краж , добавляет она. "КОЛО" уже устанавливало их в своих магазинах, но в формате convenience store кассы самообслуживания не демонстрируют достаточной эффективности . Впрочем, их пилотное внедрение не повлекло за собой значительного роста уровня потерь от шоплифтинга.

Посетитель похищает продукты. Источник фото: ua.depositphotos.com

Заместитель гендиректора "ЭКО Маркет" по безопасности также не видит дополнительных рисков от краж продуктов через кассы самообслуживания: скорее, покупатель может просто ошибиться при сканировании товара. "Самокасами" увереннее пользуются посетители магазинов в столице и крупных городах, в то время как в регионах не все к ним привыкли. Однако, персонал магазинов помогает покупателям, поэтому инциденты с оплатой товаров вне традиционных касс если и случаются, то решаются обычно путем переговоров.

Не проблема и распаковка товара в зале , уточняет Марина Сергиенко. Такие случаи сейчас случаются очень редко и обычно разрешаются бесконфликтно – клиенты просто оплачивают товар по просьбе менеджера торгового зала.

Охраны на шоплифтеров хватит

Несмотря на сложности с наймом охранников для супермаркетов, собеседники издания не усматривают критическую проблему с трудоустройством специалистов по безопасности. Полномасштабная война существенно повлияла на "ЭКО Маркет", более 160 его работников сейчас служат в ВСУ, но, несмотря на это, ритейлер не испытывает значительного кадрового голода. Частично этого удалось добиться благодаря изменению гендерного состава в структуре службы безопасности сети.

Новые технологии и подходы позволяют улучшить рабочие процессы. Персонал прошел специальные курсы, а большинство специалистов взаимозаменяемы. К примеру, кассир также наблюдает за товаром, что повышает общую эффективность мер безопасности". Анатолий Самойленко заместитель гендиректора "ЭКО Маркет" по вопросам безопасности

С другой стороны, формат магазинов "у дома" вообще не предусматривает физическую охрану, отмечает СЕО сети "КОЛО". Ритейлер заказывает услуги по охране отдельных объектов и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации у специализированных фирм.

"Все закладывают в свой бизнес определенный процент потерь от краж, шоплифтинг есть и в Европе, и в США. Однако, в Украине с каждым годом наблюдается тенденция к улучшению ситуации благодаря развитию технологий в сфере безопасности и внедрению новых организационных практик. Поэтому я бы не сказал, что сейчас это серьезная проблема – скорее это досадная часть деятельности для каждой продуктовой сети", - констатирует Анатолий Самойленко.

Сколько воруют в других странах?

Украина не является лидером среди стран по воровству из магазинов. По данным Onlinedasher, в США ситуация гораздо хуже – почти 10% американцев выносят товары из магазинов без оплаты. Так, за первые пять месяцев 2023 года количество краж в розничной торговле увеличилось почти на 120%. Кроме того:

За последние пять лет в США количество краж в розничной торговле возросло на 94% и достигло 3% общей выручки ритейла;

и достигло общей выручки ритейла; Шоплифтеры в США ежегодно выносят из магазинов товаров примерно на $100 млрд . Примечательно, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине более $60 млрд помощи - то есть если бы американские воры прекратили "работать", высвободившихся средств хватило бы почти на два года поддержки украинцев в отражении агрессии РФ;

. Примечательно, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине более помощи - то есть если бы американские воры прекратили "работать", высвободившихся средств хватило бы почти на два года поддержки украинцев в отражении агрессии РФ; Лишь примерно 1 из 48 правонарушений заканчиваются арестом;

из правонарушений заканчиваются арестом; За последние пять лет количество краж в магазинах Нью-Йорка возросло на 77% , до $330 млн ;

, до ; Около четверти магазинных воров несовершеннолетние;

Две трети всех зарегистрированных магазинных воров в США младше 30 лет, 6,2% младше 12 лет, 26,7% воров в возрасте 12-17 лет, а 33% в возрасте 18-29 лет.

Источник фото: ua.depositphotos.com