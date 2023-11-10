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- Эксклюзив
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- Ритейл
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Деликатная тема: какие продукты крадут из магазинов и какой ущерб это наносит торговле
Воровство в супермаркетах – головная боль для менеджмента предприятий розничной торговли и досадное явление из сферы обслуживания граждан, в которой не все посетители добросовестны. Издание Delo.ua узнало у крупных продовольственных ритейлеров о эффективных методах борьбы с воровством, а также составило рейтинг самых популярных товаров у шоплифтеров.
Воровство из магазинов (шоплифтинг) стало широко распространенным явлением в США в 40-х годах прошлого века, сразу после появления первых магазинов самообслуживания. Впрочем, проблема появилась задолго до возникновения супермаркетов – в более далеком прошлом товары воровали на уличных рынках и в любых других торговых точках.
Из-за краж мировая розничная торговля теряет около 1,5% своего годового товарооборота, а ежегодные потери сетей существенно превышают $100 млрд.
- Стали ли больше воровать?
- Какие продукты в группе риска?
- Краж меньше в магазинах с постоянной аудиторией
- Сколько воруют в других странах?
В Украине об этой деликатной теме говорят достаточно мало - сами ритейлеры не "подсвечивают" тему краж из магазинов, чтобы не провоцировать посетителей. Однако, официальные данные свидетельствуют об определенном тренде на сокращение краж из магазинов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным Офиса Генерального прокурора Украины, кражи остаются одним из самых распространенных имущественных преступлений. За январь-октябрь 2023 года Нацполиция зафиксировала 73,6 тыс. краж, в 56% случаев (41,5 тыс.) против фигурантов возбуждено уголовное дело, 51% дел (37,6 тыс.) направлены в суд. Судебный приговор уже получили 30% (21,84 тыс.) фигурантов дел.
По месту совершения краж статистика принципиально не меняется. В 2023 году больше всего воруют со складов, баз, магазинов и других торговых точек - 14,5 тыс. открытых уголовных производств за январь-октябрь, из квартир - 3 тыс., из автомобилей - 1,8 тыс. грн. производств.
Если не учитывать аномальный 2022 год, в Украине можно увидеть следующую статистику количества зарегистрированных краж (данные – Офис Генпрокурора):
|Год
|Общее количество зарегистрированных краж, тысяч случаев
|Количество краж, по которым возбуждено уголовное производство, тыс.
|Воровство с торговых точек, тысяч открытых производств
|Изменение количества краж из торговых точек к предыдущему периоду
|2020
|138,6
|61,23
|17,86
|-
|2021
|113, 5
|60,9
|15,14
|-15%
|2022
|69,5
|36,46
|12,11
|-14%
|10 мес. - 2023
|73,6
|41,5
|14,75
|+21%
Стали ли больше воровать?
Следует отметить, что в 2023 году получить судимость по статье 185 УК можно, украв в магазине товаров на сумму 268,41 грн и более. Шоплифтеры, пойманные на меньшей сумме кражи, рискуют получить штраф в 850-1700 грн или отправиться выполнять общественные работы в течение 80-240 часов.
Поскольку большинство SKU в продовольственном ритейле стоит дешевле 268 грн, определенная часть воровства попадает в административную, а не криминальную статистику, которая не представлена в открытом доступе. Поэтому следует ориентироваться на представителей отрасли - по их данным, количество шоплифтеров в последние годы уменьшается .
По его словам, сокращению случаев шоплифтинга способствует внедрение новых подходов и технологий в области безопасности, которые сейчас стремительно развиваются. Ритейлер активно их применяет – модернизирует видеонаблюдение, препятствующие кражам системы, часть товара оснащается специальными электронными чипами. Внедряются и более интересные технические решения, о которых ворам не стоит знать, добавляет специалист по безопасности.
"Также предотвратить кражи помогают новые подходы. Например, камерами в магазине пользуются не только представители службы безопасности торговой сети, но и другие работники магазина с соответствующим доступом. Поэтому у нас больше пар глаз, и мы все лучше видим", - добавляет Анатолий Самойленко.
В сети ритейла "КОЛО" за последний год меры безопасности не изменились, подчеркивает ее CEO Марина Сергиенко. Торговые точки по-прежнему оснащаются противокражными рамками, определенная категория товаров проклеивается магнитными лентами.
Другие ключевые украинские ритейлеры отказались комментировать вопросы шоплифтинга, сославшись на нехватку статистики о воровстве в своих магазинах и несоответствие их медийной стратегии темам, связанным с криминалом.
Какие продукты в группе риска?
Обе компании дают схожую статистику по поводу наиболее "ходовых" товаров для воров - наиболее популярны алкоголь, сладости, икра красная, сыры, кофе, консервация. То есть причины краж трудно объяснить бедностью населения в условиях войны, поскольку в зоне риска находятся относительно дорогие SKU с длительным сроком хранения, а не социально значимые продукты ежедневного потребления.
Собеседники издания уточняют, что полномасштабная война не изменила привычки шоплифтеров, их предпочтения стабильны в течение нескольких последних лет. Магазинные воры обычно не относятся к конкретной социальной или возрастной группе – подросткам, бездомным или лицам с алкогольной зависимостью.
"Я бы не сказал, что шоплифтеры – это какая-то определенная социальная группа в классическом понимании этого слова. В основном это лица, занимающиеся воровством профессионально. Обычно абсолютное большинство покупателей понимают, что иметь проблемы с законом из-за условной шоколадки – явно плохая идея", – комментирует Анатолий Самойленко.
Краж меньше в магазинах с постоянной аудиторией
Формат магазинов "рядом с домом" (convenience store), в котором работает "КОЛО", существенно влияет в лучшую сторону на ситуацию с кражами товаров, подчеркивает Марина Сергиенко. Ритейлер выстраивает взаимодействие с посетителями на максимальном доверии, ведь работники торговых залов сети часто знают лицо своих клиентов.
Кассы самообслуживания существенно не влияют на уровень краж, добавляет она. "КОЛО" уже устанавливало их в своих магазинах, но в формате convenience store кассы самообслуживания не демонстрируют достаточной эффективности . Впрочем, их пилотное внедрение не повлекло за собой значительного роста уровня потерь от шоплифтинга.
Заместитель гендиректора "ЭКО Маркет" по безопасности также не видит дополнительных рисков от краж продуктов через кассы самообслуживания: скорее, покупатель может просто ошибиться при сканировании товара. "Самокасами" увереннее пользуются посетители магазинов в столице и крупных городах, в то время как в регионах не все к ним привыкли. Однако, персонал магазинов помогает покупателям, поэтому инциденты с оплатой товаров вне традиционных касс если и случаются, то решаются обычно путем переговоров.
Не проблема и распаковка товара в зале, уточняет Марина Сергиенко. Такие случаи сейчас случаются очень редко и обычно разрешаются бесконфликтно – клиенты просто оплачивают товар по просьбе менеджера торгового зала.
Охраны на шоплифтеров хватит
Несмотря на сложности с наймом охранников для супермаркетов, собеседники издания не усматривают критическую проблему с трудоустройством специалистов по безопасности. Полномасштабная война существенно повлияла на "ЭКО Маркет", более 160 его работников сейчас служат в ВСУ, но, несмотря на это, ритейлер не испытывает значительного кадрового голода. Частично этого удалось добиться благодаря изменению гендерного состава в структуре службы безопасности сети.
С другой стороны, формат магазинов "у дома" вообще не предусматривает физическую охрану, отмечает СЕО сети "КОЛО". Ритейлер заказывает услуги по охране отдельных объектов и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации у специализированных фирм.
"Все закладывают в свой бизнес определенный процент потерь от краж, шоплифтинг есть и в Европе, и в США. Однако, в Украине с каждым годом наблюдается тенденция к улучшению ситуации благодаря развитию технологий в сфере безопасности и внедрению новых организационных практик. Поэтому я бы не сказал, что сейчас это серьезная проблема – скорее это досадная часть деятельности для каждой продуктовой сети", - констатирует Анатолий Самойленко.
Сколько воруют в других странах?
Украина не является лидером среди стран по воровству из магазинов. По данным Onlinedasher, в США ситуация гораздо хуже – почти 10% американцев выносят товары из магазинов без оплаты. Так, за первые пять месяцев 2023 года количество краж в розничной торговле увеличилось почти на 120%. Кроме того:
- За последние пять лет в США количество краж в розничной торговле возросло на 94% и достигло 3% общей выручки ритейла;
- Шоплифтеры в США ежегодно выносят из магазинов товаров примерно на $100 млрд. Примечательно, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине более $60 млрд помощи - то есть если бы американские воры прекратили "работать", высвободившихся средств хватило бы почти на два года поддержки украинцев в отражении агрессии РФ;
- Лишь примерно 1 из 48 правонарушений заканчиваются арестом;
- За последние пять лет количество краж в магазинах Нью-Йорка возросло на 77%, до $330 млн;
- Около четверти магазинных воров несовершеннолетние;
- Две трети всех зарегистрированных магазинных воров в США младше 30 лет, 6,2% младше 12 лет, 26,7% воров в возрасте 12-17 лет, а 33% в возрасте 18-29 лет.
Источник фото: ua.depositphotos.com