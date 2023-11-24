В Україні раптово здешевшало пальне. Які знижки встановили мережі АЗС до "Чорної п'ятниці"

Великі мережі АЗС в Україні долучилися до чорної п'ятниці та встановили доволі великі знижки на пальне на своїх заправках. Зокрема знижки окремих мереж на паливо сягнули 10 гривень за літр. Знижки діятимуть з 24 по 26 листопада.

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В "Чорну п'ятницю", 24 листопада, низка великих мереж АЗС суттєво знизила вартість пального на своїх заправках. Зокрема в мережі АЗС ОККО знижки склали до 8 грн/л. Так, бензин А-95 здешевшав з 57,99 грн/л до 49/99 грн л, дизпальне котре коштувало 56,99 грн/л наразі коштує 49,99 грн/л, а ціну на автогаз знизили на 0,5 грн/л до 34,99 грн/л.

Мережа АЗС WOG до "Чорної п'ятниці" для своїх клієнтів встановила з 24 по 26 листопада знижки в 6 грн/л бонусами на бензин та дизпаливо і 2 грн/л на автогаз. А для тих хто розраховуватиметься за пальне з сервісом WOG PAY, або на терміналах самообслуговування WOG PAY BOX діятиме пряма знижка від Visa та ПриватБанк з картками "Універсальна" або "Преміальна" у 10 грн/л на бензин та дизель та 4 грн/л на автогаз.

В мережі АЗС "БРСМ-Нафта" бензин А-95 PLUS на три дні здешевшав з 52,99 грн/л до 49,99 грн/л, а дизпальне здешевшало з 52,49 до 49,49.

Мережа АЗС UPG до "Чорної п'ятниці" встановила акційну ціну на пальне альне марки А-95 та EURO DIESEL в 49,60

В мережі АЗС AMIC з 24 по 26 листопада діє знижка на бензини та дизпальне у розмірі 3 грн/л. Також мережа знизила ціни на весь асортимент гарячих напоїв -50% та -30% на весь асортимент фастфуду.

Мережа АЗС "МОТТО" знизила ціни на стелі, до -5 грн/л, від середньої ціни в мережі, на два види А-95 і дизпалива, а знижка на автогаз складає 1,5 грн/л. До того ж мережа знизила ціни на 50% на каву та хот-доги й на 30% на омивач.

Мережа АЗС KLO встановила прогресивні знижки для тих, хто заправиться з додатком мережі. Так для тих хто купить в мережі з 1 л по 5 л діятиме знижка 1 грн/л, з 6 л по 10 л - знижка 2 грн/л, з 11 л по 15 л - знижка 3 грн/л, з 16 л по 20 л - знижка 4 грн/л, а для тих хто купить в мережі з 21 л до 100 л діятиме знижка 5 грн/л.

Через блокування західних кордонів в Україні виник дефіцит автогазу

Останні кілька тижнів бензин та дизель на великих мережах АЗС дешевшає через зниження цін на нафту, падіння котирувань в ЄС, а також закінчення активного сезону споживання. Ціни на автогаз навпаки зростають через проблеми з логістикою.

Через блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні одного з найбільших національних операторів АЗС групи "Приват", яка об'єднує близько тисячі українських АЗС виник дефіцит автогазу. Раніше через кордон з Польщею в країну надходило до 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. У половині областей зник газ у мережі "Приват", а там, де залишився - коштує 39,6 грн/л.

Загалом за останні кілька тижнів газ точково почав зникати у різний час у різних операторів. Наразі імпортери газу опрацьовують нові маршрути. Так, до 22% автоімпорту LPG протягом 11-15 листопада забезпечені постачанням через західні кордони країни з таких країн, як Молдова, Албанія, Словаччина. Середня ціна цього ресурсу на кордоні становить 825 доларів/тонна, що дорожче ніж надходження через кордони Польщі та Румунії. Саме тому через зростання цін імпортного ресурсу ціни газу на внутрішньому ринку України продовжують зростати.