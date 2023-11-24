- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Украине внезапно подешевело горючее. Какие скидки установили сети АЗС в "Черную пятницу"
Большие сети АЗС в Украине присоединились к черной пятнице и установили достаточно большие скидки на горючее на своих заправках. В частности, скидки отдельных сетей на топливо достигли 10 гривен за литр. Скидки будут действовать с 24 по 26 ноября.
В "Черную пятницу", 24 ноября, ряд крупных сетей АЗС существенно снизил стоимость горючего на своих заправках. В частности, в сети АЗС ОККО скидки составили до 8 грн/л. Так, бензин А-95 подешевел с 57,99 грн/л до 49/99 грн, дизтопливо стоившее 56,99 грн/л стоит 49,99 грн/л, а цену на автогаз снизили на 0,5 грн/л л до 34,99 грн/л.
Сеть АЗС WOG в "Черную пятницу" для своих клиентов установила с 24 по 26 ноября скидки в 6 грн/л бонусами на бензин и дизтопливо и 2 грн/л на автогаз. А для тех, кто будет рассчитываться за горючее с сервисом WOG PAY, или на терминалах самообслуживания WOG PAY BOX будет действовать прямая скидка от Visa и ПриватБанк с картами "Универсальная" или "Премиальная" в 10 грн/л на бензин и дизель и 4 грн/л на автогаз.
В сети АЗС "БРСМ-Нефть" бензин А-95 PLUS на три дня подешевел с 52,99 грн/л до 49,99 грн/л, а дизтопливо подешевело с 52,49 до 49,49.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сеть АЗС UPG к "Черной пятнице" установила акционную цену на горючее марки А-95 и EURO DIESEL в 49,60.
В сети АЗС AMIC с 24 по 26 ноября действует скидка на бензин и дизтопливо в размере 3 грн/л. Также сеть снизила цены на весь ассортимент горячих напитков –50% и –30% на весь ассортимент фастфуда.
Сеть АЗС "МОТТО" снизила цены на потолки до -5 грн/л, от средней цены в сети, на два вида А-95 и дизтоплива, а скидка на автогаз составляет 1,5 грн/л. К тому же, сеть снизила цены на 50% на кофе и хот-доги и на 30% на омыватель.
Сеть АЗС KLO установила прогрессивные скидки для тех, кто заправится с приложением сети. Так для тех кто купит в сети с 1 л по 5 л будет действовать скидка 1 грн/л, с 6 л по 10 л – скидка 2 грн/л, с 11 л по 15 л – скидка 3 грн/л, с 16 л по 20 л – скидка 4 грн/л, а для тех кто купит в сети с 21 л до 100 л будет действовать скидка 5 грн/л.
Из-за блокирования западных границ в Украине возник дефицит автогаза
Последние несколько недель бензин и дизель на крупных сетях АЗС дешевеет из-за снижения цен на нефть, падения котировок в ЕС, а также окончания активного сезона потребления. Цены на автогаз наоборот растут из - за проблем с логистикой .
Из-за блокирования пунктов пропуска на украинско-польской границе одного из крупнейших национальных операторов АЗС группы "Приват", объединяющей около тысячи украинских АЗС, возник дефицит автогаза. Ранее через границу с Польшей в страну поступало до 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В половине областей пропал газ в сети "Приват", а там, где остался, стоит 39,6 грн/л.
В целом за последние несколько недель газ точечно начал исчезать в разное время у разных операторов. В настоящее время импортеры газа прорабатывают новые маршруты. Так, до 22% автоимпорта LPG в течение 11-15 ноября обеспечены поставками через западные границы страны из таких стран как Молдова, Албания, Словакия. Средняя цена этого ресурса на границе составляет 825 долларов/тонна, что дороже поступления через границы Польши и Румынии. Именно поэтому из-за роста цен импортного ресурса цены газа на внутреннем рынке Украины продолжают расти.