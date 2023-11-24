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Что чаще всего покупают украинцы в "Черную пятницу"? Назван топ товаров
Украинцы в "Черную пятницу" чаще всего выбирают средства гигиены, чай и кофе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ритейлера Rozetka.
Как сообщили в пресс-службе магазина, в этом году самыми популярными категориями в рамках распродажи стали:
- дезодоранты и антиперспиранты;
- гели для душа;
- корма для кошек;
- алкогольные напитки;
- мыло;
- чай;
- кофе.
Топ товаров в "Черную пятницу" выглядит следующим образом:
- дезодорант-стик для мужчин;
- гель для душа;
- жидкое мыло-крем;
- новогодняя коллекция чая;
- кофе растворимый.
Этот список полностью изменился по сравнению с распродажей в 2022 году. Тогда самыми популярными были:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- капсулы для стирки;
- налобный фонарь;
- набор батареек;
- повербанк;
- газовый картридж.
Что касается товаров украинского производства, то среди них в топе нынешнего года такие:
- влажный корм для котов;
- зимний омыватель стекла;
- кофе растворимый;
- яблочный сок;
- бумажные полотенца;
- сушилка для белья;
- набор антиаллергенных подушек;
- шоколад;
- подсолнечное масло;
- косметические салфетки.
Черная пятница: акции
В этом году "Черная пятница" пришлась на 24 ноября. Украинские компании в связи с этим традиционно устроили распродажи.
На фоне акций банки и маркетплейсы предлагают покупателям воспользоваться рассрочкой с разными условиями кредитования.
А, например, АЗС установили достаточно большие скидки на горючее. В некоторых сетях заправок они достигают 10 гривен за литр.
Сами же украинцы, по данным опроса Rakuten Viber, в основном не верят в "Черную пятницу". Более 60% респондентов сказали, что считают это маркетинговым ходом. 13% опрошенных верят, что скидки есть: из них 6,5% собирались "охотиться" на товары в этом году, а остальные 6,5% ответили, что не планируют шопинг.
Источник фото: ua.depositphotos.com