Что чаще всего покупают украинцы в "Черную пятницу"? Назван топ товаров

Украинцы в "Черную пятницу" чаще всего выбирают средства гигиены, чай и кофе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ритейлера Rozetka.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Как сообщили в пресс-службе магазина, в этом году самыми популярными категориями в рамках распродажи стали:

дезодоранты и антиперспиранты;

гели для душа;

корма для кошек;

алкогольные напитки;

мыло;

чай;

кофе.

Топ товаров в "Черную пятницу" выглядит следующим образом:

дезодорант-стик для мужчин;

гель для душа;

жидкое мыло-крем;

новогодняя коллекция чая;

кофе растворимый.

Этот список полностью изменился по сравнению с распродажей в 2022 году. Тогда самыми популярными были:

капсулы для стирки;

налобный фонарь;

набор батареек;

повербанк;

газовый картридж.

Что касается товаров украинского производства, то среди них в топе нынешнего года такие:

влажный корм для котов;

зимний омыватель стекла;

кофе растворимый;

яблочный сок;

бумажные полотенца;

сушилка для белья;

набор антиаллергенных подушек;

шоколад;

подсолнечное масло;

косметические салфетки.

Черная пятница: акции

В этом году "Черная пятница" пришлась на 24 ноября. Украинские компании в связи с этим традиционно устроили распродажи.

На фоне акций банки и маркетплейсы предлагают покупателям воспользоваться рассрочкой с разными условиями кредитования.

А, например, АЗС установили достаточно большие скидки на горючее. В некоторых сетях заправок они достигают 10 гривен за литр.

Сами же украинцы, по данным опроса Rakuten Viber, в основном не верят в "Черную пятницу". Более 60% респондентов сказали, что считают это маркетинговым ходом. 13% опрошенных верят, что скидки есть: из них 6,5% собирались "охотиться" на товары в этом году, а остальные 6,5% ответили, что не планируют шопинг.

Источник фото: ua.depositphotos.com