Две трети украинцев не верят в "черную пятницу" и не планируют ничего покупать - опрос

66% украинцев не верят в "парад скидок" в "черную пятницу" и считают это маркетинговым ходом. Об этом, как сообщают в компании Rakuten Viber, свидетельствуют результаты ее анонимного онлайн-опроса более 46 тысяч пользователей.

Еще 20% респондентов заявили, что не ждут скидок, а просто покупают то, что нужно и когда нужно. 13% опрошенных верят, что скидки в "черную пятницу" все же реальны: 6,5% собираются "охотиться" на них в этом году, остальные 6,5% верят в этом, но шопинг в этом году не планируют. Лишь 1% опрошенных никогда не слышали о "черной пятнице".

В Rakuten Viber также спросили, что планируют покупать украинцы в этом году во время распродаж. 67% заявили, что не будут покупать ничего, еще 10% будут ориентироваться на скидки.

Остальные респонденты указали, что откладывали шопинг в ожидании "черной пятницы". Так, самой популярной категорией стали одежда и обувь: их планируют приобрести 7% опрошенных.

Акций прежде всего на технику для дома ждут 4%, на гаджеты — также 4%. Еще 3% украинцев будут покупать косметику, продукты по уходу за собой и витамины, по 2% - товары для дома и ремонта, а также товары для домашних любимцев. Еще по 1% указали, что "черную пятницу" ждали, поскольку хотят купить товары для автомобиля, а также подписки на полезные сервисы.

Отметим, что в текущем году "черная пятница" выпадает на 24 ноября. Delo.ua по этому поводу сделало обзор условий рассрочки на товары от крупнейших маркетплейсов для клиентов крупнейших банков.