Релакс в тренде: как покупать на Черную пятницу и не нервничать

Рассказываем, как Черная пятница может помочь в борьбе со стрессом и заботе о своем покое.

В период безумных распродаж витрины магазинов и реклама настаивают: "Успей!", "Не пропусти!". Люди тратят кучу времени на походы по магазинам, стоят в длинных очередях, ссорятся с другими покупателями. На фоне этого покупка онлайн выглядит как медитация: тебя не беспокоят ни другие покупатели, ни назойливые консультанты.

Черная пятница - идеальная пора, чтобы закупиться наперед всем необходимым по выгодным ценам. Особенно в преддверии "больших праздников", которые идут один за другим: Дня Святого Николая, Рождества, Нового года, потом старого Рождества и старого Нового года. В плотном темпе подготовка к ним сильно выматывает, но если подготовиться заранее, то в декабре будет время отдыхать, а не переживать, где, когда и что докупить.

А маркет важных штук MAUDAU знает, как превратить шопинг в расслабленный отдых и почему это даже полезно для здоровья.

Как покупки помогают бороться со стрессом

Благодаря "шопинг-терапии" люди могут улучшить свое эмоциональное состояние.

Во-первых, мозг воспринимает поиск товаров или листание онлайн-витрин как приключение, что положительно стимулирует умственную деятельность. Поэтому когда ты находишь вещи, которые тебе нравятся и покупаешь их, то чувствуешь достижения и удовольствие.

Во-вторых, шопинг дает ощущение контроля: можно выбирать, решать, что купить, чувствовать удовольствие от обладания желаемой вещью. Это снижает уровень стресса.

В-третьих, покупки могут быть формой самовыражения. Когда ты выбираешь аксессуары, декор, вещицы для дома или подарки, которые отражают твою индивидуальность и стиль, то получаешь эмоциональное удовольствие.

Поэтому лучший шопинг на Черную пятницу - это шопинг на релаксе.

5 советов, как разумно закупиться на Черную пятницу

Бери только то, что действительно нужно. Проверь, какие продукты и вещи закончились дома. Учти, сколько подарков тебе нужно и будут ли приходить к тебе гости. На основе этого составь список покупок. Запасись товарами с длительным сроком хранения. Это могут быть крупы, кофе, специи, масла, алкоголь, бытовая химия, косметика и так далее. Покупай продукты высокого качества, чтобы они точно "пережили" хранение. Обрати внимание на специальные цены для оптовых закупок. Американцы и канадцы покупают большими объемами, потому что это выгодно и удобно. Так можно сэкономить до 25% месячного бюджета, а на скидках к Черной пятнице - еще больше. Кстати, на MAUDAU есть выгодные предложения для оптовых покупок. Заказывай товары онлайн. Так сохранишь время на дорогу в магазин и стояние в очередях. Также не надо будет самостоятельно нести все приобретенное. Достаточно несколько раз щелкнуть на сайте, а тяжелые пакеты курьеры привезут под дверь.

В результате имеешь сэкономленные деньги, выполненный план закупок на праздники и сниженный уровень внутренней тревоги. А еще - хорошее настроение, потому что знание того, сколько средств удалось сэкономить на покупках не может не радовать.