Релакс у тренді: як купувати на Чорну п’ятницю і не нервувати

Розповідаємо, як Чорна п’ятниця може допомогти у боротьбі зі стресом та турботі про свій спокій.

У період шалених розпродажів вітрини магазинів та реклама наполягають: «Встигни!», «Не пропусти!». Люди витрачають купу часу на походи по магазинах, стоять у довгих чергах, сваряться з іншими покупцями. На тлі цього купівля онлайн виглядає як медитація: тебе не турбують ні інші покупці, ні настирні консультанти.

Чорна п’ятниця — ідеальна пора, щоб закупитися наперед усім необхідним за вигідними цінами. Особливо напередодні «великих свят», які йдуть одне за одним: Дня Святого Миколая, Різдва, Нового року, потім старого Різдва і старого Нового року. У щільному темпі підготовка до них сильно виснажує, але якщо підготуватися заздалегідь, то в грудні буде час відпочивати, а не переживати, де, коли й що докупити.

А маркет важливих штук MAUDAU знає, як перетворити шопінг на розслаблений відпочинок та чому це навіть корисно для здоров’я.

Як закупи допомагають боротися зі стресом

Завдяки «шопінг-терапії» люди можуть покращити свій емоційний стан.

По-перше, мозок сприймає пошук товарів чи гортання онлайн-вітрин як пригоду, що позитивно стимулює розумову діяльність. Тож коли ти знаходиш речі, які тобі подобаються і купуєш їх, то відчуваєш досягнення і задоволення.

По-друге, шопінг дає відчуття контролю: можна обирати, вирішувати, що купити, відчувати задоволення від володіння бажаною річчю. Це знижує рівень стресу.

По-третє, покупки можуть бути формою самовираження. Коли ти обираєш аксесуари, декор, штуки для дому або подарунки, які відображають твою індивідуальність і стиль, то отримуєш емоційне задоволення.

Тож найкращий шопінг на Чорну п’ятницю — це шопінг на релаксі.

5 порад, як розумно закупитися на Чорну п’ятницю

Бери тільки те, що дійсно потрібно. Перевір, які продукти та речі закінчилися вдома. Врахуй, скільки подарунків тобі потрібно та чи приходитимуть до тебе гості. На основі цього склади список покупок. Запасися товарами з тривалим терміном зберігання. Це можуть бути крупи, кава, спеції, олія, алкоголь, побутова хімія, косметика й так далі. Купуй продукти високої якості, щоб вони точно «пережили» зберігання. Зверни увагу на спеціальні ціни для гуртових закупівель. Американці та канадці купують великими об’ємами, бо це вигідно і зручно. Так можна зекономити до 25 % місячного бюджету, а на знижках до Чорної п’ятниці — ще більше. До речі, на MAUDAU є вигідні пропозиції для гуртових покупок. Замовляй товари онлайн. Так збережеш час на дорогу до магазину і стояння в чергах. Також не треба буде самостійно нести все придбане. Достатньо кілька разів клацнути на сайті, а важкі пакети кур’єри привезуть під двері.

У результаті маєш заощаджені гроші, виконаний план закупок на свята і знижений рівень внутрішньої тривоги. А ще — гарний настрій, бо знання того, скільки коштів вдалося заощадити на покупках не може не тішити.