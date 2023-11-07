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Релакс у тренді: як купувати на Чорну п’ятницю і не нервувати
Розповідаємо, як Чорна п’ятниця може допомогти у боротьбі зі стресом та турботі про свій спокій.
У період шалених розпродажів вітрини магазинів та реклама наполягають: «Встигни!», «Не пропусти!». Люди витрачають купу часу на походи по магазинах, стоять у довгих чергах, сваряться з іншими покупцями. На тлі цього купівля онлайн виглядає як медитація: тебе не турбують ні інші покупці, ні настирні консультанти.
Чорна п’ятниця — ідеальна пора, щоб закупитися наперед усім необхідним за вигідними цінами. Особливо напередодні «великих свят», які йдуть одне за одним: Дня Святого Миколая, Різдва, Нового року, потім старого Різдва і старого Нового року. У щільному темпі підготовка до них сильно виснажує, але якщо підготуватися заздалегідь, то в грудні буде час відпочивати, а не переживати, де, коли й що докупити.
А маркет важливих штук MAUDAU знає, як перетворити шопінг на розслаблений відпочинок та чому це навіть корисно для здоров’я.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як закупи допомагають боротися зі стресом
Завдяки «шопінг-терапії» люди можуть покращити свій емоційний стан.
По-перше, мозок сприймає пошук товарів чи гортання онлайн-вітрин як пригоду, що позитивно стимулює розумову діяльність. Тож коли ти знаходиш речі, які тобі подобаються і купуєш їх, то відчуваєш досягнення і задоволення.
По-друге, шопінг дає відчуття контролю: можна обирати, вирішувати, що купити, відчувати задоволення від володіння бажаною річчю. Це знижує рівень стресу.
По-третє, покупки можуть бути формою самовираження. Коли ти обираєш аксесуари, декор, штуки для дому або подарунки, які відображають твою індивідуальність і стиль, то отримуєш емоційне задоволення.
Тож найкращий шопінг на Чорну п’ятницю — це шопінг на релаксі.
5 порад, як розумно закупитися на Чорну п’ятницю
- Бери тільки те, що дійсно потрібно. Перевір, які продукти та речі закінчилися вдома. Врахуй, скільки подарунків тобі потрібно та чи приходитимуть до тебе гості. На основі цього склади список покупок.
- Запасися товарами з тривалим терміном зберігання. Це можуть бути крупи, кава, спеції, олія, алкоголь, побутова хімія, косметика й так далі.
- Купуй продукти високої якості, щоб вони точно «пережили» зберігання.
- Зверни увагу на спеціальні ціни для гуртових закупівель. Американці та канадці купують великими об’ємами, бо це вигідно і зручно. Так можна зекономити до 25 % місячного бюджету, а на знижках до Чорної п’ятниці — ще більше. До речі, на MAUDAU є вигідні пропозиції для гуртових покупок.
- Замовляй товари онлайн. Так збережеш час на дорогу до магазину і стояння в чергах. Також не треба буде самостійно нести все придбане. Достатньо кілька разів клацнути на сайті, а важкі пакети кур’єри привезуть під двері.
У результаті маєш заощаджені гроші, виконаний план закупок на свята і знижений рівень внутрішньої тривоги. А ще — гарний настрій, бо знання того, скільки коштів вдалося заощадити на покупках не може не тішити.