Черная пятница и домашний интерьер: как воспользоваться скидками, чтобы украсить дом

Лучшие предложения товаров, которые можно использовать для создания домашнего уюта, появляются при масштабной предпраздничной распродаже. Он называется Черная пятница. Именно в этот период большого шопинга вы можете приобрести желаемые товары по самым выгодным ценам и существенно сэкономить. В этой статье мы разберем самые лучшие варианты домашнего декора.

Украсить кухню с EVA.UA

Гипермаркет красоты EVA имеет много предложений, которыми можно воспользоваться для создания домашнего уюта: https://eva.ua/ru/blackfriday/

Рекомендуем ознакомиться со скидками Черной пятницы на предметы для кухни и столовой. Эти товары помогут создать уютную и эстетически привлекательную обеденную зону для вашей семьи и гостей с помощью элегантных наборов столовой посуды, стильной стеклянной посуды и кухонных аксессуаров известных брендов, в частности Bormioli Rocco, Luminarc, Ringel, Tramontina. Вы можете украсить завтрак сервизом Ringel Guten Morgen (чашка и пиала). Это не только красивая, но и практичная посуда из боросиликатного стекла, которая вынослива до перепадов температуры.

Кроме того, вы можете выбрать для кухни или столовой картину с натюрмортом, которую можно самостоятельно нарисовать по номерам. На EVA.UA достаточно большой выбор картин со сладостями, фруктами, ягодами, которые будут подходить «вкусной» атмосфере.

Декор гостиной с Jysk

Jysk является международной торговой сетью товаров для дома, которая корнями уходит в Скандинавию. Поэтому разбирается в стиле хюге — атмосфере гармонии, тепла и покоя. Поскольку гостиная является комнатой, в которой мы отдыхаем, иногда работаем, проводим время всей семьей и поздравляем гостей, нужно, чтобы она была удобной и функциональной. Мебель и декор в современном скандинавском стиле – идеальный выбор в Черную пятницу. С помощью советов разумного обустройства на сайте компании вы сможете создать комфортный дом и даже визуально увеличить небольшое пространство.

Sinsay: уютные украшения и тематический декор

Польский бренд Sinsay известен многим как производитель одежды, однако на сайте есть огромная категория товаров для дома: для кухни, ванной, спальни, гостиной, детской. Однако мы рекомендуем сначала обратить внимание на аксессуары. Это комфортный декор, который может украсить хоть какой интерьер. Вы можете выбрать в Черную пятницу вазу, подсвечники, декоративное освещение, корзины для хранения, кашпо и цветочные горшки. Перед праздниками Sinsay предлагает тематический декор, который можно использовать в качестве вкрапления интерьера или создавать невероятные декорации.

Black Friday — идеальное время, чтобы украсить свое пространство или вообще изменить стиль интерьера и воспользоваться скидками на предметы домашнего декора.