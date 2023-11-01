Чорна п’ятниця та домашній інтер’єр: як скористатися знижками, щоб прикрасити будинок

Найкращі пропозиції товарів, які можна використати для створення домашнього затишку, з’являються під час масштабного передсвяткового розпродажу. Він називається Чорна п’ятниця. Саме в цей період великого шопінгу ви можете придбати бажані товари за найвигіднішими цінами й суттєво заощадити. У цій статті ми розберемо найкращі варіанти домашнього декору

Прикрасити кухню з EVA.UA

Гіпермаркет краси EVA має багато пропозицій, якими можна скористатися для створення домашнього затишку: https://eva.ua/ua/blackfriday/

Рекомендуємо ознайомитися зі знижками Чорної п’ятниці на предмети для кухні та їдальні. Ці товари допоможуть вам створити затишну й естетично привабливу обідню зону для вашої родини та гостей за допомогою елегантних наборів столового посуду, стильного скляного посуду й кухонних аксесуарів відомих брендів, зокрема Bormioli Rocco, Luminarc, Ringel, Tramontina. Ви можете прикрасити свій сніданок сервізом Ringel Guten Morgen (чашка та піала). Це не тільки гарний, а й практичний посуд з боросилікатного скла, яке є витривалим до перепадів температури.

Крім того, ви можете обрати для кухні чи їдальні картину з натюрмортом, яку можна самостійно намалювати за номерами. На EVA.UA досить великий вибір картин із солодощами, фруктами, ягодами, які пасуватимуть «смачній» атмосфері.

Декор вітальні з Jysk

Jysk є міжнародною торговельною мережею товарів для дому, яка корінням сягає Скандинавії. Тож розуміється на стилі хюґе — атмосфері гармонії, тепла й спокою. Оскільки вітальня є кімнатою, у якій ми відпочиваємо, інколи працюємо, проводимо час усією родиною та вітаємо гостей, то потрібно, щоб вона була зручною та функціональною. Меблі й декор у сучасному скандинавському стилі — ідеальний вибір у Чорну п’ятницю. За допомогою порад розумного облаштування на сайті компанії ви зможете створити комфортну оселю та навіть візуально збільшити невеликий простір.

Sinsay: затишні прикраси й тематичний декор

Польський бренд Sinsay відомий багатьом як виробник одягу, однак на сайті є величезна категорія товарів для дому: для кухні, ванни, спальні, вітальні, дитячої кімнати. Однак ми радимо спершу звернути увагу на аксесуари. Це затишний декор, який може прикрасити будь-який інтер’єр. Ви можете обрати в Чорну п’ятницю вазу, свічники, декоративне освітлення, кошики для зберігання, кашпо та горщики для квітів. Перед святами Sinsay пропонує тематичний декор, який можна використовувати як вкраплення інтер’єру чи створювати неймовірні декорації.

Black Friday — ідеальний час, щоб прикрасити свій простір чи взагалі змінити стиль інтер’єру й водночас скористатися знижками на предмети домашнього декору.