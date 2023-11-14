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Планируете покупку Smart-телевизора во время Black Friday? 5 причин выбрать KIVI
Сезон скидок Black Friday в самом разгаре – удачное время приобрести вещь, о которой вы давно мечтали, по выгодной цене. Выбирая Smart-телевизор KIVI, вы получаете высокотехнологичное устройство, поражающее яркой и контрастной картинкой, качественным звучанием и быстротой работы операционной системы. Рассказываем, почему стоит выбрать бренд, если вы планируете покупку телевизора во время скидок в Черную пятницу.
1. Высокое качество изображения
KIVI предлагает Smart-телевизоры диагональю от 24'' до 65'' с разным разрешением экрана (HD, Full HD, Ultra HD) и в безрамочном дизайне. Самые популярные модели выпускаются в белом цвете корпуса, благодаря чему телевизоры KIVI гармонично вписываются в любые интерьеры. Технологии, используемые производителем, гарантируют высокое качество изображения на экране:
● Super Contrast Control позволяет изменять контрастность на отдельных участках картинки во время темных сцен;Подписывайтесь на наш Telegram канал
● UltraClear улучшит четкость изображения в контенте качеством ниже 4К;
● HDR в телевизорах KIVI поддерживается не только для файлов на внешних носителях, но и при воспроизведении потокового видео или игр;
● Технология MEMC автоматически оценивает качество изображения и добавляет необходимое количество кадров, чтобы движения на экране выглядели плавно, а детали четко;
● Дополнительную «аппетитность» картинке придаст технология Max Vivid, работающая с яркостью и насыщенностью цветов.
2. Умные настройки звука
Динамики в интегрированной акустической системе KIVI откалибровали вручную и усовершенствовали с помощью системы обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP), открыв доступ к готовым аудио пресетам, например, «Концерт» или «Кино». В новых моделях есть возможность дополнительной настройки звука, например усиления громкости голоса или автоматическое выравнивание резких звуков во время динамических сцен или рекламы.
3. Лицензионная операционная система
Телевизоры KIVI работают на официальной ОС Android TV версий 9 и 11. KIVI – сертифицированный партнер Google, а значит, система будет гарантированно обновляться до более новых версий. Так что телевизор будет актуальным и через 3-5 лет. Также телевизоры KIVI сертифицированы Netflix – приложение этой платформы устанавливается по умолчанию и имеет кнопку вредоносного вызова на пульте.
4. Все необходимое для семейного отдыха: каналы, фильмы, тренировки и игры в 1 месте
Пользователи телевизоров KIVI получают доступ к высококачественному лицензионному контенту сразу же после установки и подключения к Интернету. Быстрый доступ к самым популярным фильмам и сериалам благодаря партнерству с Netflix. А как насчет занятий спортом дома? Приложение KIVI MEDIA имеет программу Fitness, разработанную совместно с известным фитнес-тренером Андреем Хомыцким, двукратным чемпионом мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB и персональным тренером. Вместе с командой профессионалов он создал специальную программу тренировок, предназначенных для разных уровней подготовки и групп мышц. Для любителей видеоигр KIVI является партнером облачных игр Boosteroid и имеет функцию Game Mode – программа оптимизирует настройки ТВ для максимально удобного геймплея.
5. Удобные пульты
С 2016 года производитель Smart-телевизоров выпустил 19 моделей пультов дистанционного управления. Из них 12 были кастомизированы и имели отдельные кнопки. Для удобного перехода на YouTube или Netflix, некоторые версии пультов имели даже Qwerty клавиатуру, или наоборот минимум кнопок и встроенный микрофон для голосового управления Smart TV. KIVI имеет версии пультов, разработанные в белом цвете из специального пластика, который защищает от ультрафиолета и сохраняет свой вид даже после длительного использования.
Функция предупреждения о низком заряде батареек помогает следить, чтобы замена батареек проходила вовремя, даже если это нужно делать крайне редко, ведь их энергопотребление ниже среднего по рынку и устройство может «прожить» на одной смене аккумуляторов до 2-х лет.
В сезон Black Friday партнеры KIVI предлагают Smart-телевизоры по специальным ценам. Прекрасная возможность воплотить мечту о Smart TV и получить дополнительную выгоду. Чтобы ознакомиться с акционными предложениями, посетите маркетплейс партнеров KIVI: Comfy , Epicentr, Foxtrot, Rozetka и другие.