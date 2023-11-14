Планируете покупку Smart-телевизора во время Black Friday? 5 причин выбрать KIVI

Сезон скидок Black Friday в самом разгаре – удачное время приобрести вещь, о которой вы давно мечтали, по выгодной цене. Выбирая Smart-телевизор KIVI, вы получаете высокотехнологичное устройство, поражающее яркой и контрастной картинкой, качественным звучанием и быстротой работы операционной системы. Рассказываем, почему стоит выбрать бренд, если вы планируете покупку телевизора во время скидок в Черную пятницу.

1. Высокое качество изображения

KIVI предлагает Smart-телевизоры диагональю от 24'' до 65'' с разным разрешением экрана (HD, Full HD, Ultra HD) и в безрамочном дизайне. Самые популярные модели выпускаются в белом цвете корпуса, благодаря чему телевизоры KIVI гармонично вписываются в любые интерьеры. Технологии, используемые производителем, гарантируют высокое качество изображения на экране:

● Super Contrast Control позволяет изменять контрастность на отдельных участках картинки во время темных сцен;

● UltraClear улучшит четкость изображения в контенте качеством ниже 4К;

● HDR в телевизорах KIVI поддерживается не только для файлов на внешних носителях, но и при воспроизведении потокового видео или игр;

● Технология MEMC автоматически оценивает качество изображения и добавляет необходимое количество кадров, чтобы движения на экране выглядели плавно, а детали четко;

● Дополнительную «аппетитность» картинке придаст технология Max Vivid, работающая с яркостью и насыщенностью цветов.

2. Умные настройки звука

Динамики в интегрированной акустической системе KIVI откалибровали вручную и усовершенствовали с помощью системы обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP), открыв доступ к готовым аудио пресетам, например, «Концерт» или «Кино». В новых моделях есть возможность дополнительной настройки звука, например усиления громкости голоса или автоматическое выравнивание резких звуков во время динамических сцен или рекламы.

В новых моделях есть возможность дополнительной настройки звука, например усиление громкости голоса или автоматическое выравнивание резких звуков.

3. Лицензионная операционная система

Телевизоры KIVI работают на официальной ОС Android TV версий 9 и 11. KIVI – сертифицированный партнер Google, а значит, система будет гарантированно обновляться до более новых версий. Так что телевизор будет актуальным и через 3-5 лет. Также телевизоры KIVI сертифицированы Netflix – приложение этой платформы устанавливается по умолчанию и имеет кнопку вредоносного вызова на пульте.

4. Все необходимое для семейного отдыха: каналы, фильмы, тренировки и игры в 1 месте

Пользователи телевизоров KIVI получают доступ к высококачественному лицензионному контенту сразу же после установки и подключения к Интернету. Быстрый доступ к самым популярным фильмам и сериалам благодаря партнерству с Netflix. А как насчет занятий спортом дома? Приложение KIVI MEDIA имеет программу Fitness, разработанную совместно с известным фитнес-тренером Андреем Хомыцким, двукратным чемпионом мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB и персональным тренером. Вместе с командой профессионалов он создал специальную программу тренировок, предназначенных для разных уровней подготовки и групп мышц. Для любителей видеоигр KIVI является партнером облачных игр Boosteroid и имеет функцию Game Mode – программа оптимизирует настройки ТВ для максимально удобного геймплея.

5. Удобные пульты

С 2016 года производитель Smart-телевизоров выпустил 19 моделей пультов дистанционного управления. Из них 12 были кастомизированы и имели отдельные кнопки. Для удобного перехода на YouTube или Netflix, некоторые версии пультов имели даже Qwerty клавиатуру, или наоборот минимум кнопок и встроенный микрофон для голосового управления Smart TV. KIVI имеет версии пультов, разработанные в белом цвете из специального пластика, который защищает от ультрафиолета и сохраняет свой вид даже после длительного использования.

KIVI имеет версии пультов разработанные в белом цвете из специального пластика, защищающего от ультрафиолета.

Функция предупреждения о низком заряде батареек помогает следить, чтобы замена батареек проходила вовремя, даже если это нужно делать крайне редко, ведь их энергопотребление ниже среднего по рынку и устройство может «прожить» на одной смене аккумуляторов до 2-х лет.

В сезон Black Friday партнеры KIVI предлагают Smart-телевизоры по специальным ценам. Прекрасная возможность воплотить мечту о Smart TV и получить дополнительную выгоду. Чтобы ознакомиться с акционными предложениями, посетите маркетплейс партнеров KIVI: Comfy , Epicentr, Foxtrot, Rozetka и другие.