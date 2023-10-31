Какой iPhone 15 выбрать: 5 аргументов в пользу каждой модели

В серии Айфон 15 — четыре смартфона, и у каждого свои достоинства. На каком именно остановиться — зависит от целей эксплуатации, вкусовых предпочтений и бюджета.

iPhone 15

Первое, что бросается в глаза, если посмотреть на 15 iPhone, — комфортный размер. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, а это значит, девайс отлично лежит в руке. «Спинка» слегка матовая, не скользит, если не надет чехол. Вес — 171 грамм. В самый раз, чтобы не забывать, что телефон в кармане, но и не ощущать дискомфорт из-за него.

За что можно влюбиться, в базовый пятнадцатый Айфон, так это за цену. Она — самая низкая в линейке. Старт — 799 долларов за комплектацию с 128 Гб постоянной памяти.

Также в числе преимуществ:

Красивые цвета. Нежный розовый, небесный голубой, элегантный желтый, классический черный и светло-зеленый.

Нежный розовый, небесный голубой, элегантный желтый, классический черный и светло-зеленый. Камера почти как у прошлогодних Прошек. Основной датчик с разрешением 48 Мегапикселей. И второй — на 12 Мп, с ультра широким углом обзора.

Основной датчик с разрешением 48 Мегапикселей. И второй — на 12 Мп, с ультра широким углом обзора. Фронталка с поддержкой портретов нового поколения. В процессе съемки можно контролировать фокус и глубину.

iPhone 15 Plus

Приставка «Плюс» говорит о большом размере экрана. Существенный прирост полезного пространства в сравнении с обычным пятнадцатым Айфоном обеспечен диагональю, увеличенной до 6,7 дюйма. Отсюда — основные достоинства, в числе которых:

Усиленный эффект погружения в играх. Больше места на экране — легче почувствовать себя частью игрового мира. Комфортный просмотр мультимедийного контента. Картинка четкая, яркая и детализированная. Разговоры по видеосвязи — как вживую. Внушительный экран создает эффект присутствия. Хороший запас автономности. Батарея емкостью свыше 4000 мАч обеспечивает долгую работу без дозарядки. Громкий и чистый звук. Увеличенный корпус позволяет улучшить качество басов и резонанса.

iPhone 15 Pro

Pro не разменивается на мелочи. Он продуктивный и максимально стабильный. Одним словом, флагман. Внимание приковывают такие его технические фишки:

Чип A17 Pro, способный обеспечить рекордное быстродействие и эффективную многозадачность. Три камеры и съемка как на профессиональную технику. Дорогой дизайн и красивые металлические расцветки. Разъем для зарядки с высокой пропускной способностью и топовой надежности. Дисплей с динамическим островком и адаптивной частотой обновления, как у крутых игровых ноутбуков.

iPhone 15 Pro Max

Лучший из лучших и самый дорогой — 15 Pro Max. Но за него не жалко заплатить, так как помимо продвинутых функциональных возможностей пользователь получает:

Статус. Все-таки премиальный «яблочный» телефон придает уверенности в себе.

Все-таки премиальный «яблочный» телефон придает уверенности в себе. Комфорт и безопасность. Гаджет не лагает и не зависает, не боится вирусного программного обеспечения.

Гаджет не лагает и не зависает, не боится вирусного программного обеспечения. Память — под любые запросы. С Терабайтом на борту — хоть фильмы снимай.

Возможность долго не покупать новый телефон. У Apple — отличные условия программной поддержки.

У Apple — отличные условия программной поддержки. 29 часов автономной работы. Больше, чем у любого другого Айфона из серии.

Выводы

Главное — не покупать Айфон импульсивно. Это должна быть обдуманная покупка. Чтобы не ошибиться, можно составить в голове примерный список требований и выбрать из актуальной четверки ту модель, которая лучше всего «вписывается» в заданные рамки.