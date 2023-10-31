АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Какой iPhone 15 выбрать: 5 аргументов в пользу каждой модели

Какой iPhone 15 выбрать: 5 аргументов в пользу каждой модели

В серии Айфон 15 — четыре смартфона, и у каждого свои достоинства. На каком именно остановиться — зависит от целей эксплуатации, вкусовых предпочтений и бюджета.

iPhone 15

Первое, что бросается в глаза, если посмотреть на 15 iPhone, — комфортный размер. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, а это значит, девайс отлично лежит в руке. «Спинка» слегка матовая, не скользит, если не надет чехол. Вес — 171 грамм. В самый раз, чтобы не забывать, что телефон в кармане, но и не ощущать дискомфорт из-за него. 

За что можно влюбиться, в базовый пятнадцатый Айфон, так это за цену. Она — самая низкая в линейке. Старт — 799 долларов за комплектацию с 128 Гб постоянной памяти. 

Также в числе преимуществ:

  • Красивые цвета. Нежный розовый, небесный голубой, элегантный желтый, классический черный и светло-зеленый.
  • Камера почти как у прошлогодних Прошек. Основной датчик с разрешением 48 Мегапикселей. И второй — на 12 Мп, с ультра широким углом обзора. 
  • Фронталка с поддержкой портретов нового поколения. В процессе съемки можно контролировать фокус и глубину.

iPhone 15 Plus

Приставка «Плюс» говорит о большом размере экрана. Существенный прирост полезного пространства в сравнении с обычным пятнадцатым Айфоном обеспечен диагональю, увеличенной до 6,7 дюйма. Отсюда — основные достоинства, в числе которых:

  1. Усиленный эффект погружения в играх. Больше места на экране — легче почувствовать себя частью игрового мира.
  2. Комфортный просмотр мультимедийного контента. Картинка четкая, яркая и детализированная.
  3. Разговоры по видеосвязи — как вживую. Внушительный экран создает эффект присутствия.
  4. Хороший запас автономности. Батарея емкостью свыше 4000 мАч обеспечивает долгую работу без дозарядки.
  5. Громкий и чистый звук. Увеличенный корпус позволяет улучшить качество басов и резонанса.

iPhone 15 Pro

Pro не разменивается на мелочи. Он продуктивный и максимально стабильный. Одним словом, флагман. Внимание приковывают такие его технические фишки:

  1. Чип A17 Pro, способный обеспечить рекордное быстродействие и эффективную многозадачность.
  2. Три камеры и съемка как на профессиональную технику. 
  3. Дорогой дизайн и красивые металлические расцветки.
  4. Разъем для зарядки с высокой пропускной способностью и топовой надежности. 
  5. Дисплей с динамическим островком и адаптивной частотой обновления, как у крутых игровых ноутбуков. 

iPhone 15 Pro Max

Лучший из лучших и самый дорогой — 15 Pro Max. Но за него не жалко заплатить, так как помимо продвинутых функциональных возможностей пользователь получает:

  • Статус. Все-таки премиальный «яблочный» телефон придает уверенности в себе.
  • Комфорт и безопасность. Гаджет не лагает и не зависает, не боится вирусного программного обеспечения.
  • Память — под любые запросы. С Терабайтом на борту — хоть фильмы снимай.
  • Возможность долго не покупать новый телефон. У Apple — отличные условия программной поддержки. 
  • 29 часов автономной работы. Больше, чем у любого другого Айфона из серии.

Выводы

Главное — не покупать Айфон импульсивно. Это должна быть обдуманная покупка. Чтобы не ошибиться, можно составить в голове примерный список требований и выбрать из актуальной четверки ту модель, которая лучше всего «вписывается» в заданные рамки. 