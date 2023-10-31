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Какой iPhone 15 выбрать: 5 аргументов в пользу каждой модели
В серии Айфон 15 — четыре смартфона, и у каждого свои достоинства. На каком именно остановиться — зависит от целей эксплуатации, вкусовых предпочтений и бюджета.
iPhone 15
Первое, что бросается в глаза, если посмотреть на 15 iPhone, — комфортный размер. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, а это значит, девайс отлично лежит в руке. «Спинка» слегка матовая, не скользит, если не надет чехол. Вес — 171 грамм. В самый раз, чтобы не забывать, что телефон в кармане, но и не ощущать дискомфорт из-за него.
За что можно влюбиться, в базовый пятнадцатый Айфон, так это за цену. Она — самая низкая в линейке. Старт — 799 долларов за комплектацию с 128 Гб постоянной памяти.
Также в числе преимуществ:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Красивые цвета. Нежный розовый, небесный голубой, элегантный желтый, классический черный и светло-зеленый.
- Камера почти как у прошлогодних Прошек. Основной датчик с разрешением 48 Мегапикселей. И второй — на 12 Мп, с ультра широким углом обзора.
- Фронталка с поддержкой портретов нового поколения. В процессе съемки можно контролировать фокус и глубину.
iPhone 15 Plus
Приставка «Плюс» говорит о большом размере экрана. Существенный прирост полезного пространства в сравнении с обычным пятнадцатым Айфоном обеспечен диагональю, увеличенной до 6,7 дюйма. Отсюда — основные достоинства, в числе которых:
- Усиленный эффект погружения в играх. Больше места на экране — легче почувствовать себя частью игрового мира.
- Комфортный просмотр мультимедийного контента. Картинка четкая, яркая и детализированная.
- Разговоры по видеосвязи — как вживую. Внушительный экран создает эффект присутствия.
- Хороший запас автономности. Батарея емкостью свыше 4000 мАч обеспечивает долгую работу без дозарядки.
- Громкий и чистый звук. Увеличенный корпус позволяет улучшить качество басов и резонанса.
iPhone 15 Pro
Pro не разменивается на мелочи. Он продуктивный и максимально стабильный. Одним словом, флагман. Внимание приковывают такие его технические фишки:
- Чип A17 Pro, способный обеспечить рекордное быстродействие и эффективную многозадачность.
- Три камеры и съемка как на профессиональную технику.
- Дорогой дизайн и красивые металлические расцветки.
- Разъем для зарядки с высокой пропускной способностью и топовой надежности.
- Дисплей с динамическим островком и адаптивной частотой обновления, как у крутых игровых ноутбуков.
iPhone 15 Pro Max
Лучший из лучших и самый дорогой — 15 Pro Max. Но за него не жалко заплатить, так как помимо продвинутых функциональных возможностей пользователь получает:
- Статус. Все-таки премиальный «яблочный» телефон придает уверенности в себе.
- Комфорт и безопасность. Гаджет не лагает и не зависает, не боится вирусного программного обеспечения.
- Память — под любые запросы. С Терабайтом на борту — хоть фильмы снимай.
- Возможность долго не покупать новый телефон. У Apple — отличные условия программной поддержки.
- 29 часов автономной работы. Больше, чем у любого другого Айфона из серии.
Выводы
Главное — не покупать Айфон импульсивно. Это должна быть обдуманная покупка. Чтобы не ошибиться, можно составить в голове примерный список требований и выбрать из актуальной четверки ту модель, которая лучше всего «вписывается» в заданные рамки.