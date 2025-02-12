Енергетична незалежність: Ощадбанк та ЄБРР профінансують проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів

АТ "Ощадбанк" в межах Програми підтримки енергетичної безпеки ЄБРР за сприяння ЄС та Франції надасть українському бізнесу доступ до кредитування та грантів на загальну суму 100 млн євро для реалізації енергетичних проєктів.

Про це інформує пресслужба Ощадбанку.

Про кредитування

У рамках ESSF ЄБРР забезпечуватиме часткове покриття ризиків за кредитами, які надаватимуться Ощадбанком.

Кредитний портфель, покритий механізмом розподілу ризику ЄБРР, становитиме до 100 мільйонів євро. Відповідне фінансування буде спрямовано на проєкти компаній середньої капіталізації, муніципалітетів і комунальних підприємств, мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), а також на придбання обладнання приватними домогосподарствами та ОСББ.

Принаймні 70% позик у межах програми буде спрямовано на фінансування проєктів, що відповідають принципам переходу до "зеленої" економіки.

До 20% фінансування буде направлено на модернізацію технологій і обладнання ММСП згідно зі стандартами ЄС, з техдопомогою та грантами від ЄС і CRSF. Приватні домогосподарства та ОСББ отримають до 10% фінансування через ESSF і також матимуть доступ до грантів CRSF.

Збільшена грантова підтримка буде надана підприємствам і домогосподарствам, постраждалим від війни, а також тим, хто підтримує реінтеграцію ветеранів, осіб з інвалідністю та ВПО. Це допоможе у відновленні активів, адаптації та реінтеграції вразливих груп.

Позичальники ММСП, приватні домогосподарства та ОСББ зможуть отримати компенсацію інвестиційних витрат від 10% до 30% у вигляді грантів.

Довідково:

Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці міжнародних донорів, зокрема частковим гарантіям ризиків від Франції та програми ЄС Ukraine Investment Framework (UIF).

З урахуванням нової угоди загальний обсяг фінансування, забезпечений гарантіями ЄБРР з початку війни, досягає близько 2 млрд євро.

Нагадаємо, уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності "ГрінДІМ". Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.