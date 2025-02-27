Економіка України може зрости на 5% у 2026 році, якщо припиняться воєнні дії — ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що українська економіка, яка постраждала від війни, може зрости на 5% наступного року, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, проте перспективи відновлення залежать від міцного миру.

Про це повідомляє The Guardian.

Прогнозується, що зростання ВВП України 2025 року становитиме 3,5%, оскільки країна бореться з інфляцією, спричиненою атаками РФ на об'єкти електроенергетики, та 5% у 2026 році, якщо воєнні дії припиняться.

Беата Яворчик, головний економіст ЄБРР, заявила, що банк готовий підтримати відновлення України у разі, якщо переговори призведуть до закінчення війни. "Ми готові інвестувати, коли настане час", — сказала вона та похвалив підхід українського уряду до управління економікою.

"Позитивним моментом є те, що, незважаючи на три роки війни, українському уряду вдалося зберегти макроекономічну стабільність. Це велике досягнення ", — зазначила Яворчик.

Однак, відповідаючи на питання про довгострокові перспективи України, вона вказала на проведений ЄБРР аналіз даних за два сторіччя, який показав, що з країн, у яких триває війна, половина, як і раніше, "несе на собі економічні шрами" через 25 років.

Головний економіст ЄБРР вказла на вплив економічної невизначеності, що зберігається, такий як тарифні плани Трампа, а також зростаючі витрати на оборону на європейському континенті, оскільки країни пристосовуються до більш небезпечної геополітичної обстановки.

За її словами, витрати на оборону зростають не лише в країнах Балтії та Польщі; вони виросли у Лівані, Вірменії, Киргизькій Республіці, Греції, Тунісі і це має наслідки для довгострокового економічного зростання.

Нагадаємо, "Ощадбанк" та ЄБРР профінансують проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів. Відповідне фінансування буде спрямовано на проєкти компаній середньої капіталізації, муніципалітетів і комунальних підприємств, мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), а також на придбання обладнання приватними домогосподарствами та ОСББ.